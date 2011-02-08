آمریکا از کودکان برای کشف مواد انفجاری در افغانستان استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر از افغانستان، در این گزارشها آمده است : تعدادی از مردان جوان، نوجوانان و کودکان در یکی از روستاهای این کشور از سوی نیروهای آمریکایی برای پیداکردن مواد منفجره استخدام شده اند.



خبرگزاری مهر عکسهایی را دریافت کرده که نشان دهنده بی ارزش بودن جان افغانها برای نظامیان آمریکایی است.



یک نظامی آمریکایی که خود مجهز به تجهیزات نظامی ودفاع شخصی است، نوجوانی را درازای 500 افغانی معادل 12 دلار استخدام کرده تا بدون هیچ نوع پوشش دفاعی وآشنایی با مواد منفجره این موادرا کشف و دراختیار نیروهای آمریکایی قراردهد.



عکسهای مذکور بیانگر فقر گسترده و ناآگاهی نوجوانان و کودکان افغان از مواد منفجره است و شاید همین وجود فقر شدید در بین خانواده ها سبب تن دادن به این بازی شوم سرنوشت شده است. حال جای طرح این سوال باقی است که چگونه ارتش آمریکا به خود اجازه داده است تا بازی با جان های بیگناه این معصومین را انجام دهد ونکته دیگر اینکه آیا دولت مرکزی از این رویداد اطلاع دارد یا خیر.



گمان می رود، علت اساسی اقدام ارتش آمریکا در بهره گیری از عامل انسانی برای خنثی نمودن مواد منفجره این است که یا ارتش آمریکا در مقابل مواد انفجاری کنار جاده ای ناکام مانده و یا جان افغانها برایش اهمیتی ندارد!





بنا به گفته آگاهان امور سیاسی و نظامی، نیروهای آمریکایی درافغانستان همواره تلاش کرده اند که کمترین تلفات را در مقایسه با نیروهای دیگر ملیتهای درافغانستان داشته باشند وحال احتمال این نیز می رود که یکی از عوامل تلفات کمتر سربازان آنان در کنار دیگر برنامه های این نیروها به کارگیری مردان، نوجوانان و کودکان درکشف و پیدا کردن مین ها و مواد انفجاری درنقاط مختلف افغانستان بوده است.