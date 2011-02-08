جایگاه های CNG خراسان جنوبی به 18 جایگاه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، احد واحدیان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از جایگاه CNG معصومیه بیرجند، با بیان اینکه این پروژه از 15 اسفند ماه سال 87 آغاز شده است، اظهار داشت: این جایگاه با اعتباری بالغ بر 580 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

وی ظرفیت این جایگاه را 750 متر مکعب در ساعت سوختگیری اعلام کرد و افزود: این جایگاه چهارمین جایگاه CNG در شهر بیرجند و یازدهمین جایگاه در خراسان جنوبی است که امیدواریم تا پایان سال به 18 جایگاه در استان افزایش یابد .

واحدیان با بیان اینکه در راستای هدفمندی یارانه ها پیش بینی می شود روند مصرف گاز به بیش از دو میلیون متر مکعب در روز برسد، اظهار داشت: در این راستا جایگاه های سطح استان پاسخگوی مصرف سه برابری است .

وی از احداث پایگاه آرین شهر، اسلامیه، فردوس، قاین، بشرویه و سه جایگاه دیگر در بیرجند تا پایان سال خبر داد و افزود: دو جایگاه دیگر در نیمبلوک و خضری در اردیبهشت ماه سال 90 به بهره برداری می رسد .

مدیر شرکت ملی پخش فرآروده های نفتی منطقه خراسان جنوبی با بیان اینکه مصرف کل فرآورده های نفتی در دی ماه شش هزار و 216 متر مکعب بوده که 29 درصد کاهش داشته است، یادآور شد: همچنین مصرف بنزین در آذر ماه 15 میلیون و 48 متر مکعب بوده و در دی ماه به 13 هزار و 500 متر مکعب رسیده و با کاهش 12 درصدی رو به رو بوده است .

افتتاح جایگاه CNG اتوبوسرانی بیرجند

همچنین امروز جایگاه CNG اتوبوسرانی بیرجند با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال با مشخصات هشت نازل و دو دستگاه کمپرسور به بهره برداری رسید.

جایگاه بنزین سیار بیرجند نیز با اعتبار 150 میلیون تومان، ظرفیت 28 لیتر دارای دو مخزن، دو پمپ و چهار نازل به بهره برداری رسید.

4 روستای شهرستان بیرجند به شبکه گاز متصل شدند

در هشتمین روز از دهه فجر پروژه گاز رسانی چهار روستای بجد، حسین آباد، شوکت آباد و اسفهرود به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در مراسم بهره برداری از پروژه گازرسانی روستای بجد، اظهار داشت: گازرسانی به این روستا با با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال اناجم شده است.

حسن افتخاری با اشاره به اینکه 22 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع و 360 علمک از مشخصات این پروژه است، عنوان کرد: در فاز اول آن 400 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی اضافه کرد: روستای اسفهرود نیز با اعتبار چهار میلیارد تومان و بهره ‌مندی 68 خانوار گازرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه با گازرسانی به روستای حسین ‌آباد با اعتبار یک ‌میلیارد تومان 55 خانوار از نعمت گاز بهره ‌مند شده ‌اند، یادآور شد: گازرسانی به روستای شوکت‌ آباد نیز با اعتبار یک ‌میلیارد تومان و بهره‌ مندی 55 خانوار انجام شده است.