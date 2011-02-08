شش طرح کشاورزی و عمرانی در بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی صبح سه شنبه در مراسم بهره برداری از نمازخانه و سرویس بهداشتی منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند، زیربنای این پروژه را 110 مترمربع اعلام کرد و اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 450 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

محمد رضایی با بیان اینکه زیر ساخت هایی مانند راه، برق و فاضلاب در حال انجام است و آب رسانی این پروژه تا پایان سال 90 انجام می شود، افزود: منطقه نمونه گردشگری بند دره آماده سرمایه گذاری بخش خصوصی است، که اگر سرمایه گذار مدیریت صحیحی داشته باشد، این منطقه از بهترین مناطق گردشگری استان می شود .

وی تصویب منطقه نمونه گردشگری، مرمت دیوار بند دره، تصویب طرح جامع زیست محیطی، آسفالت راه دسترسی، تصویب طرح جامع گردشگری، آماده سازی اولیه اراضی، احداث مسجد و نماز خانه، طرح برق رسانی، تهیه طرح تفصیلی و تهیه طرح جمع آوری فاضلاب را اقدامات انجام شده در منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند برشمرد.

منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند آبرسانی شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در این مراسم گفت: پروژه آبرسانی به منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند با اعتباری بالغ بر 310 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به بهره برداری رسید.

محمدرضایی با اشاره به مشخصات این پروژه، تصریح کرد: خط انتقال این پروژه چهار کیلومتر و دارای سه مخزن است که تمام محدوده منطقه نمونه گردشگری را تحت پوشش قرار داده و از آب شهر تامین می شود.

بنددره به بند امیرشاه متصل می‌ شود

فرماندار بیرجند نیز در این مراسم یکی از دغدغه‌ های مجموعه مدیریتی را ایجاد مکان‌ های تفریحی برای شهروندان دانست و اظهار داشت: اتصال بنددره از مسیر بنددره به روستای دزگ و بند امیر شاه هفته دولت سال آینده انجام می‌ شود .

محمدعلی قاسم‌ زاده نداف عنوان کرد: اعتبار این اقدام تامین شده و جاده آن نیز با همکاری اداره‌ کل راه و ترابری استان در حال احداث است.

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همچنین امروزیک واحد پرواربندی 200 راسی بره در شهرستان بیرجند با حضور فرماندار به بهره برداری رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند در مراسم بهره برداری از این پروژه، اعتبار هزینه جهت اجرای این پروژه را 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: از این مبلغ 350 میلیون ریال از محل تسهیلات دامپروری و 150 میلیون ریال از طریق خودیاری تامین شده است .

محمد ذوالقدر هدف از اجرای این پروژه تولید سالیانه پنج تن گوشت قرمز دانست، که باعث اشتغال زایی دو نفر شده است.

وی از افتتاح 30 پروژه کشاورزی در دهه فجر در این شهرستان خبر داد و افزود: اعتبار هزینه شده جهت اجرای این تعداد پروژه 10 میلیارد و 306 میلیون ریال است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند در پایان یادآور شد: در این زمینه 25 اشتغال مستقیم و 63 اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است.

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