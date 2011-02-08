20 هزار ورزشکار خراسان شمالی تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند

ابوالقاسم داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه توسعه بیمه‌های ورزشی از مهم‌ترین رویکردهای این اداره کل به شمار می‌رود اظهار داشت: در این راستا ورزشکاران صرفاً با پرداخت چهار هزار نومان از خدمات بیمه ورزشی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه هیچ‌گونه محدودیتی برای بیمه ورزشی ورزشکاران خراسان شمالی وجود ندارد تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزیهای انجام شده تا پایان امسال شمار ورزشکاران سازمان یافته زیرپوشش بیمه ورزشی در استان به 25 هزار نفر افزایش می‌یابد.



وی همچنین افزود: ورزشکاران زن و مرد این استان امسال 98 مدال در مسابقات جهانی، بین المللی و کشوری کسب کردند.



این مسئول ورزش در خراسان شمالی گفت: مدالهای کسب شده توسط ورزشکاران استان طی امسال بیشتر در مسابقات کشوری با 73 مدال شامل 19 طلا، 21 برنز و 41 نقره بود.



وی همچنین کسب 16 مدال از مسابقات جهانی، هفت مدال از مسابقات بین المللی و دو مدال آسیایی را از دیگر مدالهای کسب شده توسط ورزشکاران خراسان شمالی برشمرد.



داورزنی گفت: امسال 49 ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند که از از این بعداد هفت نفر به عضویت تیم ملی در رشته های متفاوت درآمدند.



مدیر کل تربیت بدنی خراسان شمالی در خصوص فضاهای ورزشی در حال بهره برداری نیز اشاره و بیان کرد: ورزشکاران استان از 104 مکان ورزشی اعم از سرپوشیده و روباز استفاده می کنند که حدود 33 مکان ورزشی در مناطق روستایی است.



ابوالقاسم داورزنی از پنج طرح ورزشی آماده بهره برداری در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی نیز خبر داد.



وی اضافه کرد: این طرحها شامل یک سالن ورزشی در شهر شیروان، سه سالن ورزشی در مناطق روستایی بجنورد، مانه و سملقان و اسفراین و یک سالن ورزشی در شهر اسفراین است.



مدیر کل تربیت بدنی خراسان شمالی گفت: برای اجرای این پروژه ها با زیربنای چهار هزار و 660 مترمربع بیش از11میلیارد ریال ازمحل مصوبات شرکت نفت، دور دوم سفر هیئت دولت، سازمان تربیت بدنی و استانی هزینه شده است.

