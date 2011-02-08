3 هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سه هزار و 50 واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی که از محل تسهیلات مسکن مهر در آذربایجان غربی احداث شده اند ظهر سه شنبه با حضور علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری، وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی بصورت همزمان در مناطق مختلف آذربایجان غربی به بهره برداری رسیدند.

مجتمع های 288واحدی ماکو، 200 واحدی میاندوآب، 54 واحدی مهاباد و 466 واحد نوسازی شده در بافت فرسوده شهرها از جمله واحدهای مسکونی افتتاحی در آذربایجان غربی هستند.

در حال حاضر عملیات احداث 20 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای مختلف استان در دست اقدام است که از این تعداد سه هزار و 50 واحد در دهه فجر به متقاضیان واگذار می شود.

سهم هر یک از واحدهای مسکن مهر از تسهیلات بانکی را 200 میلیون ریال بوده و برای ساخت بیش از سه هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی 610 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.