"داستان انقلاب" تلنگری به جامعه ادبی وارد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده و داور بخش بزرگسال سومین دوره جشنواره "داستان انقلاب" گفت: متاسفانه با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، هنوز اثر داستانی درخوری در این حوزه نداریم آنچنان که قادر نیستیم 10 تا 20 اثر خوب در این حوزه را نام ببریم.
زاهدی مطلق افزود: این ضعف متوجه همه نهادهای فرهنگی است و باید از حوزه هنری تشکر کرد که در این میان، با برگزاری جشنواره "داستان انقلاب" تلنگری بر جامعه ادبی وارد کرده است اما متاسفانه این تلنگر تنها بر نویسندگان جوان وارد شده و نویسندگان باتجربه و حرفهای هنوز چندان به این حوزه روی نیاوردهاند.
این منتقد و روزنامهنگار تاکید کرد: شاید یکی از دلایل ورود نکردن نویسندگان به ادبیات داستانی انقلاب، عدم جرات آنها به دلیل حساسیت و عظمت موضوع باشد.
وی همچنین به داوری جشنواره "داستان انقلاب" اشاره کرد و گفت: متاسفانه بیشتر آثار رسیده به دبیرخانه در حد متوسط هستند و نمیتوان اثری شاخص را در میان آنها مشاهده کرد. عموما آثار از نویسندههای جوانی است که انقلاب را درک نکردهاند و به دلیل نداشتن مطالعه، در آثارشان اشتباهات تاریخی نیز به چشم میخورد.
زاهدی مطلق در پایان ضمن اشاره به دو اثر "اسماعیل" امیرحسین فردی و "نرگس" رحیم مخدومی تاکید کرد: به اعتقاد من داستان در کنار تکنیک، باید داغ و دردی داشته باشد که در بیشتر آثار رسیده به جایزه این مساله دیده نمیشود و ما در اغلب آنها تنها شاهد تکنیک و فن داستاننویسی هستیم که نمیتوان این آثار را داستان انقلاب نامید.
سومین دوره جشنواره "داستان انقلاب" یکشنبه هشتم اسفندماه در تالار سوره حوزه هنری به کار خود پایان میدهد.
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