به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا رزاقی امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از دو دستاورد علمی در تالار امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: دانشگاه در مسیر پژوهش راه های خوبی را طی کرده است و در این راه 5 مرکز تحقیقاتی به مجموعه دانشگاه اضافه شد و تعداد مراکز تحقیقاتی به 49 مرکز افزایش یافت.

وی افزود: در بخش آموزش، حذف رشته های کاردانی و کارشناسی و حرکت به سوی تحصیلات تکمیلی، افزایش 10 تا 20 درصدی دوره های دستیاری و راه اندازی آموزش از راه دور در رشته های تخصصی از جمله مهمترین برنامه های دانشگاه است.

رزاقی اظهار داشت: مجوز دانشکده فناوری های نوین دریافت شده است و مرکز رشد و آزمایشگاه مرکزی (سنترال لب) دانشگاه نیز آماده بهره برداری است و تمام مراکز تحقیقاتی می توانند از امکانات پیشرفته آزمایشگاهی آن استفاده کنند.

وی افزایش تعداد مجله علمی - پژوهشی دانشگاه به 20 مجله و ایجاد زمینه برای تشکیل پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها را از دیگر فعالیت های دانشگاه در سطح پژوهش دانشگاه برشمرد و گفت: در زمینه های علمی هدف نهایی ارائه آنها در بخش خدمات است که دو دستاورد علمی دانشگاه نیز در این مسیر قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین تامین خوابگاه برای دانشجویان متقاضی و زمینه سازی برای پذیرش دانشجوی خارجی در شعب بین الملل دانشگاه را از دیگر فعالیت های دانشگاه برشمرد.