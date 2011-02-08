استفاده از سامانه پلیس سفرهای شهری را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام محمدهادی بهشتی پور پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از سامانه راهنمای پلیس که در فرماندهی انتظامی استان همدان برگزار شد، افزود: در سامانه راهنمای پلیس مواردی از قبیل تسهیل و تسریع اجرای امور مردمی و تکریم ارباب رجوع لحاظ شده است.

حجت الاسلام والمسلمین بهشتی پور با بیان اینکه رسانه ها موظفند مردم را توجیه کرده و استفاده از این سامانه را در جامع ترویج دهند، تأکید کرد: مردم نیز باید از تسهیلاتی که برای آنان فراهم شده به نحو مطلوب بهره برداری کنند.

وی گفت: خدمت به مردم از بالاترین عبادات است و همه سازمان ها و نهادهای کشور باید در این راستا انجام وظیفه کنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان نیز با گرامیداشت دهه فجر گفت: نیروی انتظامی از دیرباز به اهمیت تکنولوژی در دنیای نوین واقف بود و از این رو مبنای کار خود را بر استفاده از تکنولوژی قرار داد.

مهدی معصوم بیگی افزود: یکی از قابلیتهای مهم دولت الکترونیک استفاده از تلفن گویا است که نیروی انتظامی از سالهای گذشته به استفاده از آن روی آورده و سامانه 110 و 197 را در این راستا راه اندازی نموده است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه راهنمای پلیس ادامه داد: ارائه این سیستم از دیدگاه ناجا ارائه بهتر خدمات، کارایی بالاتر و کاهش تصدیگری و از دیگاه متقاضیان و مراجعه کنندگان کاهش طول سفرهای درون شهری، کاهش زمان های تلف شده و آرامش و آسایش را درپی خواهد داشت.

معصوم بیگی با بیان اینکه در راهبرد حاکم بر برنامه پنجم ناجا، چهار اصل تعریف شده و یکی از آنها استفاده بیشتر از فضای فناوری است، تأکید کرد: سامانه راهنمای فرماندهی انتظامی استان همدان با شماره تلفن 2182018، اطلاعات مورد نیاز را به مردم ارائه می دهد.

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان در توضیح سامانه پلیس گفت: این سامانه در حوزه های پلیس راهنمایی و رانندگی( شماره گذاری، صدور گواهینامه و بخش های اجرایی)، پلیس راه ( بخش های صدور، تمدید یا تعویض دفترچه)، پلیس آگاهی ( تشخیص هویت، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با سرقت) پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، معاونت وظیفه عمومی، معاونت اجتماعی و ارشاد و خدمات الکترونیک انتظامی خدمات ارائه می دهد.

معصوم بیگی صحبت های خود از آزاد سازی موتورسیکلت های توقیفی خبر داد و گفت: به مناسبت دهه فجر تمامی موتور سیکلت های توقیفی که منع قضایی ندارند آزاد هستندو مالکان با مراجعه و احراز هویت می توانند وسیله خود را تحویل بگیرند.