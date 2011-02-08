نشست خبری قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری - مطبوعاتی، رادیویی- تلویزیونی "اصغر آب خضر"، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، فردا 20 بهمن در آستانه فرارسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به منظور تشریح اهم ویژه برنامه های راهپیمایی یوم الله 22 بهمن درسراسر کشور و اعلام جدول و کنداکتور برنامه های راهپیمایی 22بهمن شهر تهران، درسالن کنفرانس دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی واقع در خیابان فاطمی برگزار می شود.

آب خضر در این نشست خبری قرار است برنامه هایی را که برای راهپیمایی روز 22 بهمن که در تهران و سراسر کشور تدارک دیده شده را به طور کامل برای رسانه ها تشریح کند.