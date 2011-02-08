شهرداری را ملزم به عملیاتی کردن بودجه سال 91 کنید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف با بیان اینکه در تهیه لایحه بودجه سال 90 شهرداری تهران، برنامه 5 ساله و سیاست های مطرح شده از سوی شورای اسلامی شهر مد نظر قرار گرفته شده گفت: در بودجه سال 90 برنامه 5 ساله شهر با عنوان یک سند بالادستی مورد توجه قرار گرفته و همچنین با توجه به سیاستهای مطرح شده از سوی شورای اسلامی شهر تلاش شده با تمام توان حل مشکلات و دغدغه های شهر پیگیری شود.

وی با بیان این که ما دو سال است که تلاش می کنیم بودجه شهرداری را که به صورت جاری و عمرانی ارائه می شود به سمت بودجه عملیاتی پیش ببریم و با بسترسازی لازم توانسته ایم بودجه 90 را تا حدی عملیاتی کنیم گفت: تاکید ما این بود که بودجه سال 90 نیز کاملا عملیاتی تنظیم شود اما دوستان می خواستند که گام به گام پیش رویم و بخشی از بودجه را در سال 90 عملیاتی کرده و در سال 91 بخشی دیگر بودجه را عملیاتی می کنیم .

شهردار تهران ادامه داد: یک واقعیت تلخ وجود دارد و آن این که هنگامی که در یک شهر در محدوده جغرافیایی معین و قیمت ها و دستمزدهای نسبتا ثابت پروژه و فعالیت های عمرانی انجام می شود انصاف این است که قیمت های تمام شده به هم نزدیک باشد اما بسیاری جاها اینطور نیست که این ها زخم های کهنه است که باید درمان شوند .

پروژه عمرانی تازه ای برای سال 90 نداریم

قالیباف تصریح کرد: رویکرد ما در بودجه امسال این بوده که در مرحله اول پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنیم و پروژه جدیدی شروع نکنیم مگر اینکه پروژه ای برای شهر ضروری باشد .

وی با بیان این که سیاست هوشمندسازی ، کوچک سازی و تمرکز زدایی نیز همچنان به قوت خود باقی است ،گفت: در بودجه سال 90 به این کوچک سازی تاکید شده است و اگرچه گاه مقاومت هایی در این زمینه وجود دارد چون همه دوست دارند اختیار را در دست خود داشته باشند اما ما با تمام مشکلات گام های خوبی برداشته و با جدیت مسیر را ادامه خواهیم داد .

43 درصد بودجه سهم حمل و نقل عمومی است

قالیباف با اشاره به این که امروز حمل و نقل عمومی مهمترین چالش و اولویت شهر تهران است ،خاطر نشان کرد:به همین دلیل بیش از 43 درصد بودجه در سال 90 به این مهم اختصاص یافته و به موازات آن موضوعات مهمی مانند بافت های فرسوده و موضوعات فرهنگی و اجتماعی مورد تاکید است .

وی با بیان این که حمل و نقل عمومی و بافت های فرسوده از بحث های کهنه تهران هستند گفت : توجه به این دو موضوع سال آینده با جدیت و تلاش بیشتر صورت می گیرد .

هدفمند یارانه ها می تواند درآمد شهرداری را افزایش دهد

شهردار تهران با تاکید بر این که شرایط جدیدی در سال 90 در درآمدها و هزینه های شهرداری تهران تاثیر گذار هستند که باید مورد توجه قرار گیرند ، افزود : هدفمند سازی یارانه ها از موضوعاتی است که هم هزینه های شهرداری را و هم درآمدها را در بسیاری موارد بر اساس قانون افزایش می دهد و در خواستم از اعضا این است که بر اجرای قانون یارانه اصرار بورزند که اگر اجرا نشود نه تنها شهرداری تهران بلکه همه شهرداری ها و دهداری ها دچار مشکل می شوند .

وی ادامه داد:یکی از این بخش ها که در افزایش درآمد شهرداری اثر گذار است 10 درصد عوارض قیمت سوخت است ، این 10 درصد از محل نرخ بنزین لیتری 100 تومان بوده ، اما امروز نرخ بنزین به 700 تومان افزایش یافته است که بر اساس مبنای واگذاری باید این 10 درصد از 700 تومان محاسبه شود که این هم شامل بنزین و هم گازوئیل است که در افزایش درآمد شهرداری تاثیر جدی دارد .

موارد قانونی هدفمند کردن یارانه ها که به کمک شهرداری می آید

قالیباف با اشاره به این که هزینه های حمل و نقل و همچنین قیمت برق بر اساس قانون افزایش می یابد به ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت : از 100 درصد پولی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دولت می رسد 50 درصد در سیاست های تامین اجتماعی و کمک به خانوار توزیع می شود واز 50 درصد مابقی 30 درصد یارانه ها بر اساس مصوبه مجلس باید به نهادهای نیازمند برای کمک به آن ها پرداخت شود که شهرداری ها و دهداری ها جزو این نهادها هستند و این متن صریح قانون است و باید به طور جدی بدان توجه شود .

شهردار تهران ادامه داد : در ماده 11 این قانون نیز آمده در 20 درصد باقی مانده دست دولت باز است که بتواند به سازمان ها کمک کند که مجموعه شهرداری نیز جزو آنهاست .

وی با تاکید بر این که توجه به ماده 8 قانون هدفمندی و بندهای "ج" و "د" این ماده بسیار کمک خواهد کرد ، افزود : بر اساس این ماده میزان کمک به شهرداری ارقام بزرگی خواهد بود که در آمدهای پایدار شهرداری ها که سالیان سال است تلاش می کنیم اتفاق افتد تاثیر گذار بوده و می تواند محقق شود .

هشت هزار و 354 میلیارد تومان بودجه سال آینده شهرداری

قالیباف به بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت : زمانی که این قانون تصویب شد تلاش شد از 3 درصد یک و نیم درصد به شهرداری ها تعلق یابد و این از بخش هایی است که در سال 89 نقش آن را در درآمد پایدار می بینیم .

وی افزود : در طول برنامه پنجم این 3 درصد باید به 8 درصد افزایش یابد و هرسال به صورت پلکانی بالا رود و از 8 درصد نیز سهم شهرداری ها 3 درصد و سهم دولت 5 درصد تعیین شده است ، از سال 90 نیز برنامه پنجم آغاز خواهد شد و اگر سالی یک درصد سهم شهرداری افزایش یابد رقم قابل توجهی در درآمدهای پایدار ایجاد می شود .

شهردار تهران با بیان این که اینها مهمترین عواملی است که ما را وادار کرد سال آینده در بودجه شهرداری افزایش را پیش بینی کنیم گفت : رقم کلی بودجه پیشنهادی شهرداری در سال 90 ، هشت هزار و 354 میلیارد تومان است.

وی به تفکیک درصد بودجه اشاره کرد و افزود : حدود 4/57 درصد یعنی 4 هزار و 798 میلیارد تومان سهم بودجه نقدی و 6/43 درصد یعنی سه هزار و 556 میلیارد تومان سهم بودجه غیر نقدی است و پیش بینی ما این است که تحقق بودجه سال 89 در بخش غیر نقدی به 100 درصد و رد بخش نقدی به 75 درصد برسد .

90 درصد برنامه های سال 89 تحقق یافته است

قالیباف با بیان این که بالای 90 درصد برنامه های سال 89 تحقق یافته است ، بودجه سال 90 را بر اساس ماموریت ها تفکیک کرد و گفت : به حوزه فرهنگی و اجتماعی 7/9 درصد ، حوزه حمل و نقل و ترافیک 1/43 درصد ، حوزه خدمات شهری 8/15 درصد و بخش ایمنی و مدیریت بحران 3 درصد ، بخش شهرسازی 8/1 درصد و بخش خدمات مدیریتی 5/26 درصد از وزن بودجه 90 اختصاص یافته است .

وی ادامه داد: به صورت هزینه ای و سرمایه ای نیز اگر بخواهیم بودجه سال 90 را بررسی کنیم ، سهم اعتبارات هزینه ای حدود 35 درصد و اعبتارات سرمایه ای حدود 65 درصد است ، دو درصد نیز هزینه ای است که باید به عنوان کمک به برخی دستگاه ها بپردازیم .

بودجه سال 90 کاملا واقعی بسته شده است

شهردار تهران در ادامه جلسه شورا در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به این سوال که در تصویب بودجه سال 90 شهرداری با توجه به هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه ها ، احتیاط در نظر گرفته شده است یا خیر گفت : بودجه سال 90 نسبت به سال 89 در مجموع 12 درصد رشد داشته و کلیت آن حدود 8 هزار و 354 میلیارد تومان است که مهمترین بخش این بودجه به حمل و نقل عمومی اختصاص یافته است .

وی افزود : بودجه سال 90 کاملا واقعی بسته شده و ما سعی نکردیم لایحه ای را تصویب کنیم و بعد از دولت بخواهیم تا سهم خود را در بودجه کلی کشور پیش بینی کند بلکه بودجه هایی که در قانون هدفمند سازی یارانه و قانون پنجم توسعه به تصویب مجلس رسیده مبنای کار قرار گرفته است ، بودجه هایی که دولت مکلف به پرداخت آن است .

قالیباف تصریح کرد: در سال 89 ، 75 درصد از درآمد نقدی و 100 درصد از درآمدهای غیر نقدی شهرداری محقق شده که در مجموع می توانیم بگوییم 87 تا 88 درصد بودجه سال 89 تحقق یافته است .

وی افزود : افزایش 12 درصدی بودجه سال90 نسبت به 89 بر مبنای آن است که در قانون هدفمند سازی یارانه ها باید حدود 30 درصد از درآمد ناشی از قیمت سوخت به برخی سازمان ها مانند شهرداری ها تعلق یابد و از سوی دیگر با افزایش قیمت سوخت سهم عوارض 10 درصدی ما نیز افزایش می یابد و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیزاز دیگر منابع افزایش درآمدی شهرداری در سال 90 محسوب می شود که بر اساس برنامه پنجم در طول 5 سال باید 5 درصد مالیت بر ارزش افزوده افزایش یابد یعنی از 3 درصد به 8 درصد برسد که بخشی از این ارزش افزوده به شهرداری ها تعلق دارد .

اگر به قانون توجه نشود سنگ بر سنگ بند نمی شود

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که اگر اعتبارات مصوب و قانونی از سوی دولت محقق نشود چه خواهید کرد ، افزود : اگر خدایی نکرده این باور در کشور به وجود آید که قانون نوشته شود اما اجرا نشود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و اصلا این سوال درست نیست .

وی ادامه داد : اگر اشکالاتی هست باید مسئولان تدبیری بیاندیشند ، اگر بر اساس قانون هدفمند سازی یارانه ها بنزین 700 تومان شود و لی 10 درصد عوارض آن را بر مبنای 100 تومان بدهند این خلاف آشکار است .

قالیباف تصریح کرد : بر اساس قانون ، شهرداری ها باید مورد حمایت قرار گیرند و اگر سهم قانونی شهرداری پرداخت نشود نه تنها تهران بلکه همه شهرها با مشکل روبرو می شوند .

عده ای بیکار بحثهای حاشیه ای مطرح می کنند

شهردار تهران همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که اخیرا نمادهای فراماسونی در برخی نقاط شهر دیده شده و برای جمع آوری آن و جلوگیری از تکرار آن چه تدبیری اندیشیده اید گفت : برخی از این بحث ها کاملا سیاسی است ، در سطح شهر خیلی از نمادها غیر قابل قبول هستند اما اینکه به شهرداری تهران نسبت داده شوند ، از بداخلاقی هایی است که عده ای بیکار نشسته اند و هرازگاهی این موضوعات را طرح می کنند.

وی افزود : بحث نمادهای فراماسونری تنها مربوط به تهران نیست بلکه موضوعی عمیق در همه کشور و حتی کشورهای دیگر است ، حرکت هایی سازماندهی شده پیش می روند که مجموعه دستگاه ها من جمله شهرداری باید نسبت به این حرکت ها دقت و توجه ویژه داشته باشند تا اگر جایی نمادهایی خاص دیده شد با جدیت جمع آوری و با عوامل آن برخورد شود .

قالیباف ادامه داد: ما همچنین باید دقت لازم را در پیشگیری و طراحی کارها داشته باشیم و این موضع هم از سوی مردم و هم اندیشمندان و هم صاحبان هنر مورد توجه ویژه قرار گیرد ، شهرداری نیز برخورد با این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.