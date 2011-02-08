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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

سینما بهمن آزادشهر بازگشایی می‌شود

سینما بهمن آزادشهر از فردا چهارشنبه 20 بهمن‌ماه با ظرفیت 335 صندلی به ناوگان نمایشی کشور افزوده می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سینما بهمن آزادشهر با طی کردن مراحل مختلف بازسازی توسط موسسه سینما شهر و مشارکت حوزه هنری از فردا چهارشنبه 20 بهمن‌ماه و به مناسبت ایام دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

خرید و نصب 335 صندلی جدید و مورد تایید موسسه سینماشهر در سالن نمایش، خرید و نصب یک دستگاه آپارات و ساخت آپاراتخانه جدید، آکوستیک سقف سالن حدود 300 مترمربع، کامپوزیت کردن نمای ورودی سینما، ساخت بوفه جدید، ساخت گیشه مناسب، نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق و ... از جمله اقدامات انجام گرفته توسط موسسه سینماشهر برای بازسازی اساسی این سینما است.

کد مطلب 1248966

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