به گزارش خبرگزاری مهر، سینما بهمن آزادشهر با طی کردن مراحل مختلف بازسازی توسط موسسه سینما شهر و مشارکت حوزه هنری از فردا چهارشنبه 20 بهمن‌ماه و به مناسبت ایام دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

خرید و نصب 335 صندلی جدید و مورد تایید موسسه سینماشهر در سالن نمایش، خرید و نصب یک دستگاه آپارات و ساخت آپاراتخانه جدید، آکوستیک سقف سالن حدود 300 مترمربع، کامپوزیت کردن نمای ورودی سینما، ساخت بوفه جدید، ساخت گیشه مناسب، نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق و ... از جمله اقدامات انجام گرفته توسط موسسه سینماشهر برای بازسازی اساسی این سینما است.