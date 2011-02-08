به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقری- معاون فروش و بازاریابی شرکت آگزا که با همکاری رویال بانک دبی و آذربایجان امکان صدور کارت ویزا در ایران را فراهم کرده است امروز سه شنبه در نشست خبری برگزاری دومین جشنواره ستاره های فناوری با اعلام این خبر گفت: بحث اتصال کارت ویزا به شبکه بانکی شتاب با همکاری یکی از PSP های معتبر کشور فراهم شده که با استفاده از این امکان کاربران می توانند وجه نقدی خود را با استفاده از صرافی بانک عامل ظرف 48 ساعت به حساب کارت ویزا واریز کنند.

وی با اشاره به ویژگیهای این کارت ادامه داد: تمامی مسافران در تمام نقاط دنیا دارای مسترکارت بوده و وجه نقد حمل نمی کنند اما ایرانیان در دیگر کشورها به دلیل عدم امکان شارژ کارت ویزا مجبور به حمل و نقل وجه نقدی هستند.

باقری با بیان اینکه با صدور این کارت ویزا به نام فرد وجه موردنظر کاربر ظرف 48 ساعت از طریق دستگاههای خودپرداز به حساب این کارت منتقل می شود، تاکید کرد: این کارت پول های بانکی بین المللی برای اولین بار به نام ستارگان فناوری سال 89 صادر خواهد شد.

به گزارش مهر، در این نشست همچنین رسول عبدالهی - دبیر جشنواره ستاره های فناوری از حمایت سازمان فناوری اطلاعات کشور، دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی و بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان متولیان توسعه فناوری در کشور برای برگزاری دومین دوره این جشنواره خبر داد.

وی با بیان اینکه دومین دوره جشنواره ستاره های فناوری در دسته های فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، لوازم الکترونیکی مصرفی و فعالیت های دانشگاهی و علمی، رسانه های دیجیتال و مدیریت پروژه های ICT شناسایی و معرفی می شوند اضافه کرد: در این دسته بندی از ارائه دهندگان کالا، خدمات، نوآوری ها، چهره های نامدار و همچنین آینده سازان فناوری کشور تقدیر به عمل خواهد آمد.

عبدالهی گفت: کالاهای فناوری برای دریافت جایزه "دیجی تک" نیز در شش گروه موبایل، کامپیوتر، سرگرمی های دیجیتالی، لوازم الکترونیکی مصرفی، تجهیزات اداری، شبکه و امنیت انتخاب خواهند شد.

وی از برگزاری این جشنواره در اول اسفندماه همزمان با شب میلاد رسول اکرم در سالن همایش های برج میلاد خبر داد و گفت: اسامی نامزدهای دریافت نشان ستاره فناوری روز 27 بهمن ماه جاری اعلام خواهد شد.