دکتر مهدی مطهرنیا در مورد کتابهای در دست تهیه و آماده چاپش به خبرنگارمهر گفت: در حال نگاشتن کتاب "باریخ‌شناسی سیاسی" هستم. در واقع درباره کلمه تاریخ که از گذشته تا اکنون را در بر می‎گیرد دانش واژه باریخ را درج کردم که از امروز تا آینده زمان را در بر می‎گیرد. چرا که هم اکنون در حال خواندن دوره دکتری آینده‌پژوهی هستم و معتقدم که حوزه سیاست، روابط بین الملل و جامعه شناسی و امنیت ما باید از حوزه انفعالی خارج بشود و تحلیلهای ما به جای اینکه به گذشته زمان بیندیشد به آینده زمان باید فکر کند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد قم ادامه داد: لذا چارچوبهای نظری را در آن کتاب مطرح می‎کنم که به هرترتیب این چارچوبهای نظری متوجه آینده زمان است که من دربرابرکلمه تاریخ واژه باریخ را از امروز به آینده را مد نظر قراردادم.

این محقق و پژوهشگر حوزه روابط بین الملل درباره کتابهای منتشر شده‎اش نیز گفت: کتاب "تبیین نوین در قدرت و سیاست و روابط بین الملل" برای چاپ دومش از سوی انتشارات وزارت خارجه آماده تجدید چاپ است که دارم بازنگریهای چاپ دوم را انجام می‏دهم. این کتاب درسال 68 تخت عنوان "قدرت، انسان و حکومت" چاپ شد که وزارت خارجه آن را اگر اشتباه نکنم درسال 83 به نام" تبیین نوین درقدرت و سیاست و روابط بین الملل" چاپ کرد و الان هم آماده تجدید چاپ آن هستم.