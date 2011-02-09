دکتر مهدی مطهرنیا در مورد کتابهای در دست تهیه و آماده چاپش به خبرنگارمهر گفت: در حال نگاشتن کتاب "باریخشناسی سیاسی" هستم. در واقع درباره کلمه تاریخ که از گذشته تا اکنون را در بر میگیرد دانش واژه باریخ را درج کردم که از امروز تا آینده زمان را در بر میگیرد. چرا که هم اکنون در حال خواندن دوره دکتری آیندهپژوهی هستم و معتقدم که حوزه سیاست، روابط بین الملل و جامعه شناسی و امنیت ما باید از حوزه انفعالی خارج بشود و تحلیلهای ما به جای اینکه به گذشته زمان بیندیشد به آینده زمان باید فکر کند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد قم ادامه داد: لذا چارچوبهای نظری را در آن کتاب مطرح میکنم که به هرترتیب این چارچوبهای نظری متوجه آینده زمان است که من دربرابرکلمه تاریخ واژه باریخ را از امروز به آینده را مد نظر قراردادم.
این محقق و پژوهشگر حوزه روابط بین الملل درباره کتابهای منتشر شدهاش نیز گفت: کتاب "تبیین نوین در قدرت و سیاست و روابط بین الملل" برای چاپ دومش از سوی انتشارات وزارت خارجه آماده تجدید چاپ است که دارم بازنگریهای چاپ دوم را انجام میدهم. این کتاب درسال 68 تخت عنوان "قدرت، انسان و حکومت" چاپ شد که وزارت خارجه آن را اگر اشتباه نکنم درسال 83 به نام" تبیین نوین درقدرت و سیاست و روابط بین الملل" چاپ کرد و الان هم آماده تجدید چاپ آن هستم.
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