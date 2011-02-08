دولت مصر از تجربیات اندونزی در مقابله با بحران استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنتارا، سوسیلو بامبانگ یودیوهونو با اعلام این خبر افزود: تجربه اندونزی در 12 سال پیش در برخورد با بحرانهای مشابه با آنچه امروز در مصر در جریان است می تواند برای دولت مصر مفید باشد.

وی اظهار داشت: اندونزی پس از انجام اصلاحات در سال 1998 توانست با موفقیت تغییرات از نظام کهن دولتی به نظام جدید را پشت سر بگذارد.

رئیس جمهوری اندونزی ابراز امیدواری کرد دولت مصر بتواند با مقایسه بین بحرانهای دو کشور بهره برداری لازم را از این نامه داشته باشد.

هفته گذشته و همزمان با آغاز ناآرامیها و اعتراضات مردمی در مصر رئیس جمهوری اندونزی با اعلام عدم مداخله کشورش در امور داخلی مصر تنها نسبت به حل و فصل بحران داخلی در مصر ابراز امیدواری کرد.

یودیوهونو تاکید کرد: اندونزی قصد مداخله در امور داخلی مصر را ندارد و تنها امیدوار است دولت مصر به راه حل قابل قبولی برای تمام مردم مصر برای حل این بحران دست پیدا کند.