حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مشکلات مالی باشگاه شاهین بوشهر و احتمال انصراف از حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: از ابتدای فصل شاهین با مشکلات مالی و بی پولی دست و پنجه نرم می‌کرد و مدیران باشگاه خصوصا کنگانی با چنگ و دندان درصدد حفظ تیم بودند و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه طی 48 ساعته گذشته هم حمید استیلی برای حل مشکلات مالی به تهران سفر کرده و نشانه‌های امیدواری برای رفع این مشکلات بوجود آمده، افزود: انصراف از حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر برعهده مدیریت باشگاه است اما ما برای بازی با تراکتورسازی به تبریز خواهیم رفت و امیدوارم با رفع مشکلات مالی بتوانیم بازی قابل قبولی را در تبریز ارائه کنیم.

مدیرفنی تیم فوتبال شاهین بوشهر اضافه کرد: اگر مشکلات مالی در تیم شاهین وجود نداشت، این تیم امروز جایگاه بهتری را در لیگ کسب می‌کرد. مسئولان استانی و باشگاه در تلاش هستند این مشکلات را برطرف کنند اما در این راه محدودیت‌هاه و مقرراتی وجود دارد. البته امیدوارم از سوی مسئولان علاجی کلی برای دردهای شاهین در نظر گرفته شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود با خبرنگار مهر در مورد انتخاب کرش به عنوان گزینه هدایت تیم ملی خاطرنشان کرد: 12 سال قبل که هدایت تیم‌های زیر 23 سال و جوانان امارات را برعهده داشتم، کارلوس کرش سرمربی تیم بزرگسالان این کشور بود. وی فاکتورهای لازم برای مربیگری را داراست و با هدایت تیم‌ جوانان تا بزرگسالان سلسه مراتب کوچینگ را طی کرده است.

مهاجرانی با بیان اینکه مسئله مهم نحوه استفاده و بکارگیری از این مربی مطرح دنیاست، تاکید کرد: کرش مربی بزرگی است و فوتبال روز دنیا را می‌شناسد، دیدگاه‌هایش هم می‌‍تواند تحولی را در فوتبال ایران ایجاد کند به شرط اینمکه با برنامه ریزی مناسب و تطبیق امکاناتمان با خواسته‌های وی، زمینه اجرای برنامه‌های این مربی را فراهم کنیم.

وی افزود: وی از همه نظر صلاحیت هدایت تیم ملی را داشته و حتی می‌توان از توانایی‌ها و تجربیات وی برای موفقیت تیم‌های پایه هم استفاده کرد. این مربی همچنین می‌تواند از نظر آکادمیک هم به فوتبال ایران کمک کند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان گفت: درد اصلی فوتبال ما مربی نیست بلکه باید ضعف‌های مشکلاتی تشکیلاتی و برنامه‌ریزی را در فوتبال کشورمان برطرف کنیم. البته آنطور که دیدم علی کفاشیان هم چنین دغدغه ای دارد و می‌خواهد تشکیلات فوتبال را متحول کرده و برنامه‌های اجرایی را بر اساس یک برنامه‌ریزی اصولی پیش ببرد.