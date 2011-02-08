توقف خرید تضمینی برنج از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیخانی در نخستین همایش برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات گفت: خرید تضمینی گندم بزرگترین خرید دولتی است که از تاریخ 15 فروردین ماه آغاز شده و تا 10 آذر ماه ادامه یافت.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان این مطلب که میزان تولید گندم در کشور برای دومین بار از مرز 11 میلیون تن گذر کرد، ادامه داد: باید به یاد آوریم که تا قبل از سال 80 سالانه 5 الی 6 میلیون تن گندم وارد کشور می‌شد.

وی از اتمام خرید تضمینی برنج از فردا خبر داد و تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خرید تضمینی برنج پرمحصول از تاریخ 25 مرداد ماه آغاز شده و تا 20 بهمن ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر بازرگانی میزان خرید برنج پرمحصول توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال گذشته را 71 هزار تن اعلام کرد و گفت: این رقم در سال جاری به 41 هزار تن رسیده است که این میزان نشاندهنده این است که کشاورزان توانسته‌اند برنج تولیدی خود در خارج از سیستم دولتی به فروش برسانند.

علیخانی با بیان این مطلب که قیمت خرید تضمینی برنج براساس کیفیت آن متفاوت است اظهار داشت: برای برنج‌های خریداری شده 6 تا 7 نوع قیمت تعیین شده بود.

وی، میزان تولید برنج کشور را سالانه یک میلیون و 800 هزار تن تا دو میلیون و 100 هزار تن اعلام کرد و خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های دولت ترغیب کشاورزان به تولید برنج پرمحصول است.

علیخانی که ایران پس از 9 سال توانست مجدداً صادرات گندم را از سر گیرد، افزود: امسال توانستیم در حدود دو میلیون تن گندم در بورس کالا عرضه کنیم.

خرید 20 درصد گندم توسط بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران شرکت بخش خصوصی در خرید تضمینی گندم را مورد اشاره قرار داد و گفت: امسال یک میلیون تن از خرید گندم‌ امسال توسط بخش خصوصی صورت گرفته است که براساس برنامه شرکت بازرگانی دولتی در سال آینده باید در حدود 20 درصد از خرید تضمینی گندم توسط بخش خصوصی انجام شود.

تامین گندم مورد نیاز 9 کشور همسایه

معاون وزیر بازرگانی موقعیت ژئوپلتیکی ایران را مساعد دانست و گفت: با توجه به وضعیت جغرافیایی ایران باید به هاب تجارت منطقه تبدیل شود.

علیخانی افزود: در حال حاضر کشورهای بالادست ایران سالانه 110 میلیون تن گندم تولید می‌کنند این در حالی است که کشورهای پایین دستی ما به بیش از 40 میلیون تن گندم نیاز دارند.

وی ادامه داد: میزان تولید گندم در کشورهای پایین‌دستی ایران سالانه در حدود 17 میلیون تن است که با توجه به این امر نیاز به واردات بیش از 23 میلیون تن گندم در این کشورها احساس می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران معتقد است با تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای گندم ما می‌توانیم گندم مورد نیاز 9 کشور همسایه خود را که در خشکی محصور هستند، را تامین کنیم.

وی، برگزاری اولین گردهمایی غلات را مورد اشاره قرار داد و گفت: شعار این همایش «مسیر مشترک توسعه» بود. ضمن اینکه تمامی مسوولان کشوری و دست‌اندرکاران ترانزیت و یا صادرات مجدد برای این مهم تاکید داشتند که با توجه به موقعیت جغرافیایی، ایران می‌تواند به عنوان مرکز تجارت غلات در منطقه مطرح باشد.

علیخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گذشت 50 روز از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: آرامش موجود در بازار حاکی از موفقیت اجرای این قانون است. البته نباید فراموش کرد که این کار بدون همکاری بخش خصوصی قابل انجام نبود.

وی ادامه داد: یک روزی آرزوی ما این بود که یک درصد از میزان ضایعات نان را کاهش دهیم ولی امروز می‌توانیم اعلام کنیم که در گام‌های اولیه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش 20 درصدی ضایعات این بخش را شاهد بودیم.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به افتتاح سامانه سکنا گفت: تا تاریخ 17 بهمن ماه 42 هزار پیامک در خصوص کیفیت نان طرح شده است که براساس آن معدل کیفیت نان در کشور 5/85 درصد است.

به گفته علیخانی، کردستان، لرستان و زنجان به ترتیب بیشترین رضایت مصرف‌کنندگان در کیفیت نان را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین نمره نانوایی در سامانه سکنا متعلق به یک نانوایی لواش در شهر خرم‌آباد است.