دو درصد سهم نفت به خراسان شمالی نرسید

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: اختصاص این اعتبارات برای توسعه استان‌های محروم است که متاسفانه خراسان شمالی تاکنون این میزان از اعتبارات را دریافت نکرده است.

وی تصریح کرد: تحقق این امر سبب توسعه شاخص‌های مختلف توسعه در این استان تازه تاسیس خواهد شد.



استاندار خراسان شمالی افزود: هم‌اکنون این استان در اکثر شاخص‌های توسعه از میانگین کشوری پایین‌تر است.



شفقت همچنین از اختصاص 70 میلیارد ریال برای آغاز طرح خط آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد خبرداد.



به گفته این مسئول ارشد در خراسان شمالی این طرح در قالب اعتبارات ملی در استان اجرا می‌شود.



وی با بیان اینکه مطالعات این طرح به اتمام رسیده است، اضافه کرد: هم‌اکنون طرح خط آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد در حال برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار است.



شفقت همچنین اجرای باند دوم محور بجنورد به اسفراین را از مهم‌ترین مصوبات سفر دور سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان خواند.



استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: شش کیلومتر از این محور از سمت بجنورد و سه کیلومتر از سمت اسفراین تاکنون اجرایی شده است.