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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

اسامی 20 فیلم شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر مشهد اعلام شد

اسامی 20 فیلم شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر مشهد اعلام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر هشتمین جشنواره فیلم فجر مشهد اسامی فیلمهای شرکت کننده در این جشنواره را اعلام کرد.

حسین مسگرانی به خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: سیب و سلما، باد و مه، آلزایمر، بهشت اینجاست، صدای پای من، جدایی نادر از سیمین، پایان نامه، گلوگاه، ورود آقایان ممنوع، جرم، سی و سه روز، آسمان هشتم، گلوگاه شیطان، ارتباط خانوادگی، راه آبی ابریشم، گلچهره، پاریس تا پاریس، خاک و آتش، سفر سرخ و خانه امن است، فیلمهایی است که در جشنواره فیلم فجر مشهد اکران خواهد شد.

دبیر جشنواره فیلم فجر مشهد ادامه داد: برنامه اکران روزانه، روز قبل از طریق روابط عمومی جشنواره اعلام می شود و امکان تغییر در جدول اکران فیلمها وجود دارد.

در جشنواره فیلم فجر مشهد که از روز چهارشنبه 20 بهمن آغاز می شود 20 فیلم  از بخش مسابقه در سه سینمای سیمرغ، آفریقا و هویزه به نمایش درخواهد آمد.

کد مطلب 1248981

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