نمایشگاه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مالزی برگزار شد

نماینده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مالزی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه که در مجتمع امام خمینی (ره) دایر است بیش از هشتاد عنوان از کتابها و محصولات فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در معرض نمایش و فروش گذاشته شده است.

ابراهیم حسن بیگی افزود: این نمایشگاه به مدت 10 روز پذیرای علاقمندان و ایرانیان مقیم مالزی خواهد بود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان تنها ناشر ایرانی فعالیت خود را از مهر ماه سال جاری در مالزی آغاز کرده است.

همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دی ماه امسال نیز به عنوان تنها ناشر ایرانی در نمایشگاه اختصاصی کتاب کودک مالزی حضور یافت.