به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جماعت تبلیغی در بریتانیا ابتدا در سال 1999 برای دریافت مجوز طرح ساخت مسجد درخواست خود را ارائه کرد، درخواستی که از سوی شورای شهر رد شد. دو سال پس از آن برای دریافت مجوز مسجدی موقت پنج ساله رایزنی کرد که تاریخ آن اکتبر 2006 (مهر ماه 1385) به پایان رسید.

از آنجا که این گروه همچنان در همان محل به اقامه نماز می‌پردازند شورای شهر نیوهام طی یادداشتی مخالفت خود را با این امر اعلام و آن غیرقانونی توصیف کرده است. امری که سازمان جماعت تبلیغی نسبت به آن استیناف کرده و قرار است بازرس امور طراحی دولت در شهرداری نیوهام به این اعتراض رسیدگی کند.

بررسی و رسیدگی به سرانجام ساخت این مسجد هشت روز به طول می‌انجامد.

دولت در سال 2001 با طرح ساخت این مسجد براساس توافق شورای نیوهام و جماعت التبلیغ با بودجه 300 میلیون پوندی موافقت کرد، اما از آن زمان تاکنون اسلام‌ستیزان موانع مختلفی را پیش روی مسلمانان برای ساخت این مسجد قرار داده‌اند.

پروژه ساخته این مسجد که برعهده گروه اسلامی جماعت التبلیغ بود در ابتدا با اتهام حمایت از تروریسم رو به رو و پس از آن با موانع دولتی چون لطمه زدن به تدارکات و مقدمات برنامه‌های المپیک مواجه شد.

25 درصد جمعیت منطقه نیوهام در لندن مسلمان هستند، شهر لندن از تعدد فرهنگی چشمگیری برخوردار است.

ساخت این مسجد از سوی شرکت توسعه توحیدگرایی تیمس و سازمان توسعه لندن مورد حمایت قرار دارد و رهبران جامعه اسلامی بریتانیا نیز حمایت کامل خود را از ساخت این مسجد اعلام کرده و به‌کرات اتهامات و شایعاتی که گروه جماعت التبلیغ را به تروریسم ارتباط می‌دهد، کاملاً نفی کردند.

قرار است این مسجد در زمینی به مساحت 18 هکتار در منطقه نیوهام، شرق لندن ساخته شود که تنها 500 متر با محل برگزاری بازیهای المپیک 2012 فاصله دارد.