کارگردان "فروش یک روح سرکش" مجروح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ابراهیم پشتکوهی در حال تردد در یکی از محله های بندرعباس بود و در همین حین دونفر موتورسوار او را تا سر حد مرگ با ضربات چاقو مجروح می کنند.

محمد سایبانی بازیگر و دستیار ابراهیم پشتکوهی در تئاتر "فروش یک روح سرکش" با انتقاد از امنیت موجود بندرعباس ماجرای حمله به کارگردان و نویسنده این تئاتر را این چنین بیان داشت: وقوع چنین حوادثی در بندرعباس با وجود به گوش رسیدن شعار امنیت از طرف مسئولان به یک موضوع عادی مبدل شده است.

بازیگر تئاتر فروش یک روح سرکش ادامه داد: ابراهیم در خیابان رسالت شمالی در حال قدم زدن بوده که دونفر سوار بر موتور از راه می رسند و بدون هیچ سوال و جوابی با چاقو به وی حمله می کنند و بعد از مجروح کردن رایانه وی را با خود می برند.

سایبانی اضافه کرد: مسئولان بیمارستانی که پشت کوهی برای درمان به آنجا منتقل شده بود وقوع چنین حوادثی را یکی از عادی ترین موارد روزانه می دانند.

وی تصریح کرد: ضربات چاقو تقریبا به تمام قسمتهای بدن او وارد شده یکی از ضربات چاقو به کمر وارد شده است وتا قفسه سینه فرو رفته، ضربه ای دیگر لبهای بالا و پایین را از وسط شکافته و برخورد چاقو به دستهای وی موجب شده که تاندون های دست او پاره شوند و حتی به پای او نیز آسیب زده شده است.

بازیگر و دستیار کارگردان تئاتر فروش یک روح سرکش اعلام کرد: نمایش فروش یک روح سرکش تنها نماینده ایران از بین استانهای کشور، به جز تهران است که توانسته به بخش تئاتر تجربه های نو در جشنواره فجر راه پیدا کند.

سایبانی ادامه داد: تمام آثار انتخاب شده برای این بخش از استان تهران هستند و فروش یک روح سرکش تنها نماینده استانهای کشور در این بخش است و بدون حضور کارگردان دراین دوره شرکت می کند.