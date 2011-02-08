7 طرح صنعتی در گنبد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرح ها با سرمایه گذاری 72.5 میلیارد ریال و اشتغالزایی 92 نفر به بهره برداری رسیدند.

طرح توسعه شرکت آرد مشتری و کارخانه کیمیا پژوهان خاور شیمی در شهرک صنعتی گنبدِ از جمله این طرح هاست.

طرح توسعه ای کارخانه آرد مشتری، سیلوی فلزی با سرمایه گذاری 13 میلیارد ریال و بازسازی و نوسازی واحد صنعتی با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریال اجرا شد.

این طرح، موجب ایجاد ظرفیت ذخیره سازی 20 هزار تن گندم و نیز افزایش 50 درصدی تولید آرد این واحد شده است.

همچنین کارخانه کیمیا پژوهان خاور شیمی با سرمایه گذاری حدود22.8 میلیارد ریال و تسهیلات 20 میلیارد ریال ثابت و چهار میلیارد ریال در گردش از محل اعتبارات زودبازده افتتاح شد.

این طرح با ظرفیت تولید 61 هزار تن سولفات سدیم ، اسید سولفوریک و اسید کلریدریک را دارد که موجبات اشتغال 26 نفر را نیز فراهم کرده است.