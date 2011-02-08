  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

7 طرح صنعتی در گنبد افتتاح شد

7 طرح صنعتی در گنبد افتتاح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور مسئولان هفت طرح صنعتی در گنبد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرح ها با سرمایه گذاری 72.5 میلیارد ریال و اشتغالزایی 92 نفر به بهره برداری رسیدند.

طرح توسعه شرکت آرد مشتری و کارخانه کیمیا پژوهان خاور شیمی در شهرک صنعتی گنبدِ از جمله این طرح هاست.
 
طرح توسعه ای کارخانه آرد مشتری، سیلوی فلزی با سرمایه گذاری 13 میلیارد ریال و بازسازی و نوسازی واحد صنعتی با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریال اجرا شد.
 
این طرح، موجب ایجاد ظرفیت ذخیره سازی 20 هزار تن گندم و نیز افزایش 50 درصدی تولید آرد این واحد شده است.
 
همچنین کارخانه کیمیا پژوهان خاور شیمی با سرمایه گذاری حدود22.8 میلیارد ریال و تسهیلات 20 میلیارد ریال ثابت و چهار میلیارد ریال در گردش از محل اعتبارات زودبازده افتتاح شد.
 
این طرح با ظرفیت تولید 61 هزار تن سولفات سدیم ، اسید سولفوریک و اسید کلریدریک را دارد که موجبات اشتغال 26 نفر را نیز فراهم کرده است.
کد مطلب 1248985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها