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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

با حضور محرابیان:

شبکه روشنایی شهرک صنعتی آبیک افتتاح شد

شبکه روشنایی شهرک صنعتی آبیک افتتاح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: در هشتمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور وزیر صنایع و معادن بهره برداری از شبکه روشنایی شهرک صنعتی آبیک آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت دهه مبارک فجر ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، احمد عجم استاندار قزوین، روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، روسای سازمانها و واحدهای صنعتی بهره برداری از شبکه روشنایی شهرک صنعتی آبیک آغاز شد.

برای اجرای این طرح چهار میلیارد ریال هزینه و هفت کیلومتر شبکه گذاری شده است.

عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در مراسم افتتاح این طرح گفت: به منظور آماده سازی و ارائه خدمات زیربنایی در این شهرک صنعتی تاکنون 52 میلیارد ریال هزینه شده تا زمینه استقرار واحدهای صنعتی مدرن فراهم شود.

وی افزود: اجرای عملیات زیرسازی و روسازی و جدول گذاری بخش شمالی و جنوبی، خرید و اجرای شبکه روشنایی، شبکه های فاضلاب، توزیع برق و آب و عقد قرارداد برای عملیات روکش آسفالت انجام شده و 14 میلیارد ریال هم برای تکمیل مراحل آماده سازی پیش بینی شده است.

ناصحی یادآورشد: شهرک صنعتی آبیک در 98 هکتار زمین برای استقرار 100 واحد بزرگ و کوچک صنعتی با تکنولوژی مدرن و های تک آماده شده است که در صورت تحقق سرمایه گذاری دو هزار و 500 میلیارد ریالی زمینه اشتغال دو هزار و 500 نفر در این شهرک فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شهرک صنعتی آبیک اولویت واگذاری و صدور مجوز برای استقرار واحدهای بدون آلایندگی محیط زیست شامل صنایع برق و الکترونیک، صنایع سبک و نساجی خواهد بود.

همچنین وزیر صنایع و معادن دفترچه عقد قرارداد واحد  تامکو، تولید کننده آسانسور و قطعات پله برقی را که اولین واحد استقرار یافته در شهرک صنعتی آبیک است را به سرمایه گذار این شرکت واگذار کرد.

کد مطلب 1248987

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