شبکه روشنایی شهرک صنعتی آبیک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت دهه مبارک فجر ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، احمد عجم استاندار قزوین، روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، روسای سازمانها و واحدهای صنعتی بهره برداری از شبکه روشنایی شهرک صنعتی آبیک آغاز شد.

برای اجرای این طرح چهار میلیارد ریال هزینه و هفت کیلومتر شبکه گذاری شده است.

عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در مراسم افتتاح این طرح گفت: به منظور آماده سازی و ارائه خدمات زیربنایی در این شهرک صنعتی تاکنون 52 میلیارد ریال هزینه شده تا زمینه استقرار واحدهای صنعتی مدرن فراهم شود.

وی افزود: اجرای عملیات زیرسازی و روسازی و جدول گذاری بخش شمالی و جنوبی، خرید و اجرای شبکه روشنایی، شبکه های فاضلاب، توزیع برق و آب و عقد قرارداد برای عملیات روکش آسفالت انجام شده و 14 میلیارد ریال هم برای تکمیل مراحل آماده سازی پیش بینی شده است.

ناصحی یادآورشد: شهرک صنعتی آبیک در 98 هکتار زمین برای استقرار 100 واحد بزرگ و کوچک صنعتی با تکنولوژی مدرن و های تک آماده شده است که در صورت تحقق سرمایه گذاری دو هزار و 500 میلیارد ریالی زمینه اشتغال دو هزار و 500 نفر در این شهرک فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شهرک صنعتی آبیک اولویت واگذاری و صدور مجوز برای استقرار واحدهای بدون آلایندگی محیط زیست شامل صنایع برق و الکترونیک، صنایع سبک و نساجی خواهد بود.

همچنین وزیر صنایع و معادن دفترچه عقد قرارداد واحد تامکو، تولید کننده آسانسور و قطعات پله برقی را که اولین واحد استقرار یافته در شهرک صنعتی آبیک است را به سرمایه گذار این شرکت واگذار کرد.