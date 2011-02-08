رسانه های برتر آذربایجان شرقی تجلیل شدند/ "مهر" رسانه برتر کمی و کیفی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، خبرگزاری مهر در بخش رسانه های برتر کمی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و موفق به کسب رتبه سوم در بخش رسانه های کیفی شد.
در بخش رسانه های برتر کمی صدا و سیما رتبه سوم، فارس رتبه دوم و ایرنا رتبه اول را به خود اختصاص دادند.
خبرگزاری فارس رتبه چهارم رسانه کیفی را کسب کرد و خبرگزاری ایرنا رتبه دوم و صدا و سیما رتبه اول این بخش را از آن خود کردند.
خبرگزاری شبستان، روزنامه سرخاب و روزنامه اعتدال به ترتیب رتبه های اول تا سوم رسانه های برتر بخش ویژه شدند.
همچنین خبرگزاری بسیج و خبرگزاری رسا موفق به کسب رتبه های برتر بخش رسانه های اخلاق شدند.
آیین انتخاب رسانه برتر فرهنگ و هنر در راستای ارتقا سطح کیفی و کمی خبر و افزایش تعداد خبرهای تولیدی و توسعه ای رسانهها در حوزه فرهنگ و هنر و ایجاد ترغیب و تحرک و پویایی بیشتر در رسانه ها انجام شد.
آیین یاد شده در چهار گروه خبرگزاری ها و صداو سیما، روزنامه ها، هفته نامه ها، ویژه نامه ها و نمایندگی های مطبوعات برگزار و برگزیدگان هر گروه انتخاب و معرفی شدند.
چهارمین آیین انتخاب رسانه برتر فرهنگ و هنر همزمان با ایام دهه فجر توسط روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار شد.
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