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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

بهره‌برداری از ایستگاه‌های توحید و میدان آزادی خط چهار مترو

بهره‌برداری از ایستگاه‌های توحید و میدان آزادی خط چهار مترو

شرکت بهره‌برداری متروی تهران از بهره‌برداری ایستگاه‌های توحید و میدان آزادی واقع در خط چهار مترو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه این شرکت آمده است: ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر و همچنین افتتاح بخش غربی خط چهار مترو از میدان انقلاب اسلامی تا میدان آزادی به اطلاع همشهریان تهرانی می‌رساند، به دلیل کمبود شدید قطار در شبکه مترو و عدم ترخیص هفت قطار مترو که بیش از سه هفته است به علت مشکلات مالی در بندر عباس است، خدمت رسانی به این بخش از خط چهار مترو از روز سه‌شنبه (19 بهمن) به صورت ناقص و از ساعت 11 تا 13 با فاصله گذر هر 15 دقیقه یک قطار صورت خواهد گرفت.

شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) ضمن عذرخواهی از مردم تهران انتظار دارد با کمک دولت هر چه سریع‌تر قطارهای مترو وارد چرخه خدمت رسانی شوند تا ضمن بهره‌برداری کامل از مسیر میدان انقلاب اسلامی تا میدان آزادی، فاصله قطارها در تمام خط چهار از شهید کلاهدوز تا میدان آزادی به هفت دقیقه یک قطار کاهش یابد.


 

کد مطلب 1248994

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