به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، همایش سراسری چشم‌انداز بورس و فرابورس جمهوری اسلامی ایران در سال آینده، روز بیست و هفتم بهمن‌ماه سال جاری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

همایش سراسری چشم‌انداز بورس و فرابورس جمهوری اسلامی ایران در سال 90 قرار است بررسی فرایند تاثیرگذاری هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد کشور را به بحث و بررسی بگذارد.

این همایش قرار است با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، شرکت فرابورس، شرکت بورس کالا، مرکز آموزش وزارت بازرگانی، موسسه مطالعاتی آریا سهام و شرکت بهینه سازان بازار ایرانیان در استان اصفهان برگزار شود.

مهمترین هدف برگزاری همایش سراسری چشم‌انداز بورس و فرابورس جمهوری اسلامی ایران، آشنا کردن فعالان بازار سرمایه در استان اصفهان با تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر بازار سرمایه اعلام شده است.

در این همایش که چهره‌های مطرح اقتصادی کشور در آن به سخنرانی و ارائه بحث خواهند پرداخت، محمدرحیم احمدوند، رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان و عضو کارگروه تحول اقتصادی کشور به تبیین ضرورتها و الزامات طرح تحول اقتصادی در شرایط فعلی کشور می‌پردازد و تمامی جوانب این موضوع را به بررسی خواهد گذاشت.

دیگر سخنرانان این همایش، محمدرضا رستمی، یکی از معاونین شرکت بورس ایران است که به همراه علیرضا سیری، مدیر امور ناشران شرکت بورس در ارتباط با نتایج هدفمندسازی یارانه‌ها بر بورس و سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه به سخنرانی خواهند پرداخت.

حسن محمد تبار، معاون عملیات و نظارت و امیر آشتیانی مدیر بازاریابی شرکت فرابورس ایران نیز در زمینه چشم‌انداز فرابورس در سال آینده برای شرکت کنندگان در این همایش سراسری، به ایراد سخن می‌پردازند تا جوانب امر بیشتر تبیین شود.

بهروز خدارحمی، قائم مقام کانون نهادهای سرمایه گذاری و یکی از تحلیلگران بین‌المللی بازار هم به تبیین و تحلیل اوضاع اقتصاد جهانی و تاثیرات آن بر بورس ایران و از سوی دیگر معرفی بازارهای موازی برای سرمایه گذاری می‌پردازد.

علیرضا کدیور، مدیر پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر هم یکی دیگر از سخنرانان همایش سراسری چشم‌انداز بورس و فرابورس ایران اسلامی در سال 90 است که به عنوان تحلیلگر بورس به بررسی آثار هدفمند کردن یارانه‌ها بر صنایع مختلف بورس خواهد پرداخت.

بر اساس اعلام برنامه‌های برگزاری این همایش، برگزاری جلسات متعدد پرسش و پاسخ با حضور مدیران و تحلیلگران بورس و نمایشگاه جنبی بازار سرمایه از دیگر برنامه‌های جنبی این همایش برای شرکت کنندگان در این همایش سراسری خواهد بود.

قرار است در پایان این همایش یک روزه نیز گواهی‌نامه معتبر مورد تایید مرکز آموزش وزارت بازرگانی به شرکت کنندگان اهدا شود.