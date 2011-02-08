به گزارش خبرگزاری مهر، دیک اددوکات، سرمربی هلندی تیم ملی فوتبال روسیه برای بازی مقابل تیم ملی کشورمان 20 بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرده است. از 20 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی روسیه چهار بازیکن شاغل در لیگ‌های اروپایی هستند که در لیگ‌های انگلستان و آلمان بازی می کنند.

آندری آرشاوین (آرسنال انگلستان)، پاول پوگربنیاک (اشتوتگارت آلمان)، دینیار بیلیالتدینوف (اورتون انگلستان) و رومن پاولیوچنکو (تاتنهام انگلستان) لژیونرهای تیم ملی فوتبال روسیه هستند.

- ترکیب تیم ملی فوتبال روسیه برای دیدار با تیم ملی کشورمان به شرح زیر است:

دروازه بان‌ها:

ایگور آکینفیف (زسکا مسکو) و ویاچسلاو مالافیف (زنیت سنت پطرزبورگ)

مدافعان:

آلکسیس برزورسکی، واسیلی برزوتسکی و سرگئی ایگناشویچ (زسکا مسکو)، الکساندر آنیوکوف (زنیت سنت پطرز بورگ) و رومن شیشکین (لوکوموتیو مسکو)

هافبک‌ها:

ولادیمیر بیستروف، ایگور دنیسوف، کنستانتین ژیریانوف و رومن شیروکوف (زنیت سنت پطرز بورگ)، آلان ژاگویف و پاول مامائف (زسکا مسکو)، دینیار بیلیالتدینوف (اورتون انگلستان)، دیمیتری توربینسکی (لوکوموتیو مسکو روسیه) و ایگور سمشوف (دینامو مسکو)

مهاجمان:

آندری آرشاوین (آرسنال انگلستان)، الکساندر کرژاکوف (زنیت سنت پطرزبورگ)، پاول پوگربنیاک (اشتوتگارت آلمان) و رومن پاولیوچنکو (تاتنهام انگلستان)

تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 19:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه زاید اسپورت سیتی شهر ابوظبی به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت.