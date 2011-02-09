تحقق رویای بازگشت به ماه تا سال 2012/ سفر یک روبات به ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "استروبوتیک" یکی از شاخه های فرعی دانشگاه کارنگی ملون روز یکشنبه از قرار داد خود با شرکت SpaceX خبر داد. به این شکل راکت فالکن 9 فضاپیمای استروبیوتیک خود را برای سفری 4 روزه به کره ماه خواهد فرستاد. سپس نقلیه فرود استروبیوتیک وارد مدار ماه شده و به صورت خودکار خود را با سطح تنظیم کرده و با استفاده از سیستم هدایتی که ویژه خودروهای بی سیم طراحی شده اند، بر روی سطح ماه فرود خواهد آمد.

این کاوشگر برای 902 روز در ماه اقامت خواهد داشت به این شکل که روزها به صورت مداوم به جستجو و تحقیق پرداخته و شبها به خواب خواهد رفت.

استروبوتیک یکی از دستاوردهای 21 تیمی است که برای جایزه 30 میلیون دلاری X prize ماه گوگل با یکدیگر به رقابت مشغولند. 20 میلیون از این 30 میلیون دلار به اولین تیمی که بتواند تا 21 دسامبر 2015 کاوشگری را بر روی ماه فرود آورده، مسافتی برابر یک سوم مایل را بر روی ماه طی کرده و عکسها و تصاویر ویدیویی به زمین ارسال کند اختصاص پیدا خواهد کرد.

دیگر موفقیتهایی که بر روی سطح ماه به دست خواهند آمد، از جمله یافتن آب و طی کردن مسافتی سه مایلی بر روی سطح ماه از جوایز نقدی دیگری برخوردار خواهند بود. هدف استروبوتیک یافتن آب بوده و این کاوشگر در حالیکه سفر خود را در قالب تصاویر ویدیویی سه بعدی به نمایش خواهد گذاشت، جزئیات آن را نیز به صورت صوتی شرح خواهد داد.

راکت فالک 9 که تا به حال دو پرواز آزمایشی موفقیت آمیز انجام داده است، مشابه نمونه ای است که ناسا آن را برای حمل محموله های باری به ایستگاه فضایی بین المللی، پس از بازنشسته شدن شاتلهای فضایی در تابستان، خریداری کرده است.

به گفته "الون موسک" بنیانگذار شرکت SpaceX این راکت برای رسیدن به ماه به هیچ تغییر و بهبودی نیاز ندارد و در حال حاضر از قابلیت ارسال محموله هایی مشابه مریخ نوردهای اسپیریت و آپارچونیتی به فواصلی به دوردستی مشابه مریخ برخوردار است.

براساس گزارش دیسکاوری، با این همه بار استروبوتیک چندان سنگین نخواهد بود و از این رو فالکن 9 می تواند محموله ای 240 پوندی را نیز با خود حمل کند. شرکت SpaceX این فضای خالی را به ازای هر پوند 700 هزار دلار به فروش گذاشته است به اضافه اینکه 250 هزار دلار نیز برای بار زدن، ارتباطات و دیگر خدمات پشتیبانی از محموله دریافت خواهد کرد.