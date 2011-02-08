افتتاح و کلنگ زنی 3 پروژه پژوهشی در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پروژه های نخستین مرکز رشد پردازشهای سریع و موازی در غرب کشور و مرکز رشد و واحدهای فناوری صبح روز سه شنبه، با صرف اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون ریال افتتاح شد .

رئیس دانشگاه تبریز در این مراسم طی سخنانی ایجاد مرکز رشد و واحدهای فناوری را گامی در راستای توسعه ارتباط با صنعت و دانشگاه عنوان کرد و گفت: راه اندازی و فعالیت مراکز رشد و واحدهای فناوری می توانند در درآمدزایی و تبدیل علم به ثروت نقش مهمی را ایفا کنند.

سید محمد تقی علوی با حمایت از فناوران و صاحبان ایده، داشتن ایده کاری و نوآورانه مبتنی بر فناوری و بازار پسند را از جمله شرایط پذیرش این مراکز رشد ذکر کرد و افزود: جذب و حمایت از ایده های دانش محور تا مرحله تجاری سازی باید مورد توجه قرار گیرد و بدین لحاظ نیاز است که ایده های مورد حمایت خدماتی یا تولیدی در نهایت به یک کسب و کار در آمدزا منجر شود.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی نخستین مرکز پردازشهای سریع و موازی غرب کشور در دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: این مرکز با دارا بودن امکانات مناسب می تواند دانشگاه تبریز را در فناوری های نوین از جمله ارائه خدمات جدید مانند آموزش های مجازی یاری کند.

در ادامه این مراسم همچنین رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز در مراسم افتتاح نخستین مرکز پردازشهای سریع و موازی غرب کشور در این دانشگاه گفت: این مرکز با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون ریال طی هشت ماه و به دست متخصصان دانشگاه تبریز به بهره برداری رسیده است.

مهرداد طرفدار حق با بیان اینکه این مرکز تنها مرکز از این نوع در غرب کشور است خاطرنشان کرد: در این طرح تعداد 12 کامپیوتر Quad-Core تحت سیستم Windows با هم موازی شده اند و اتصال آن از طریق شبکه با توپولوژی Star انجام گرفته است .

وی روش ارتباط پردازنده ها در این مرکز را به صورت مبادله پیام و پروتکل ارتباطی RSHD عنوان کرد و گفت: سرعت CPU بر روی هر دستگاه GHz 2.6 بوده و سیستم دارای چهار هسته است .

طرفدار حق در ادامه با اشاره به سایر خدمات این مرکز گفت: آنتی ویروس، سایت 140 دستگاهی، مرکز دو هزار و 222، پردازش موازی، اتوماسیون دانشگاه، ایمیل و وب از جمله خدمات این مرکز است، بطوری که هم اکنون سرویس های تحت وب، اتوماسیون، ایمیل و وب این مرکز برای نزدیک به 20 هزار کاربر با بیش از شش هزار گره ارایه خدمات می کند.

همین گزارش حاکی است همچنین به مناسبت دهه مبارک فجر مرکز رشد و واحدهای فناوری دانشگاه تبریز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدیر مرکز رشد و واحدهای فناوری دانشگاه تبریز در مراسم افتتاح این مرکز با بیان اینکه بهرهبرداری از این مرکز در طول شش ماه انجام شده است، گفت: هم اکنون 9 شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف در این مرکز استقرار یافته است.

مهدی قاسمی تاسیس مراکز رشد را در راستای حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده مهم توصیف کرد و گفت: بی شک راه اندازی چنین مراکزی یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی محسوب شده و ارائه امکانات و تسهیلات اولیه زمینه رشد و تعالی شرکت های علمی جدیدالتاسیس را فراهم می کند.

وی تاکید کرد: ایجاد مراکز رشد واحدهای علم و فناوری، با امکانات و تجهیزات مناسب و مدیریتی بهینه و دقیق، تبدیل خلاقیت و نوآوری به دستاوردهای علمی بر پایه محصولات دانش بنیان را در پی دارد و می تواند در تنظیم اقتصادی پایدار منطبق با تکنولوژی روز دنیا مثمر ثمر باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: تامین فضای استقرار شرکتهای دانش بنیان برای 30 دفتر به مساحت هر یک 15 متر مربع، ایجاد بخش ستادی برای مرکز رشد و فناوری دانشگاه، هماهنگی و تامین شرایط لازم برای استقرار بیش از پنج واحد تحقیق و توسعه صنایع استان در مرکز رشد و استقرار 9 شرکت دانش بنیان، یک شرکت در مرحله پیش رشد و هشت شرکت در مرحله رشد از جمله اقدامات لازم برای سازماندهی و تامین زیر ساخت های لازم برای توسعه این مرکز بوده است.