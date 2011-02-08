22 بهمن زمان پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان با اشاره به گرامیداشت دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی گفت: به مناسبت فرخنده روز یوم الله 22 بهمن، صندوق بازنشستگی کشوری مبلغ وام هریک از متقاضیان واجد شرایطی راکه اسامی آنها مشخص شده است تا اواخر این هفته از طریق بانک صادرات به حساب سپهر آنان واریز خواهدکرد.

وی افزود : باتوجه به میزان اعتبار اختصاص یافته برای وام ضروری، امسال تا سقف 60 هزار نفر از بازنشستگان کشوری بین 500 تا یک میلیون تومان وام ضروری دریافت می کنند.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: خوشبختانه امسال با حمایت دولت خدمتگزار اعتبار خوبی برای پرداخت وام ضروری بازنشستگان در نظر گرفته شده و نسبت به سنوات گذشته افزایش چشمگیری در بودجه وام ضروری داشته ایم.

