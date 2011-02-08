عکاسی باید مانند سایر هنرها از بودجه مستقلی برخوردار باشد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیرعلی جوادیان ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه این سوگواره در زنجان، اظهار داشت: علیرغم اینکه در سطح دنیا، کشور ایران دارای بیشترین تعداد دانشجوی عکاسی است، ولی متأسفانه پست عکاس در نهادهای دولتی کشور در حال حذف شدن است.

جوادیان افزود: آمارها نشان می دهد که به عنوان مثال در حوادثی همچون جنگ یا زلزله، آمار عکاسان زخمی و مجروح نسبت به سایر افراد بیشتر است، اما با این وجود، توجه چندانی به این هنر در کشور صورت نمی گیرد.

وی با ابراز خرسندی از استقبال گسترده عکاسان کشور از سوگواره عکس با عاشورائیان، گفت: انتظار می رود این استقبال در سال های آینده افزایش یابد و این سوگواره بسیار قوی تر و منسجم تر از گذشته تداوم یابد.

داور سوگواره عکس با عاشورائیان تصریح کرد: در حال حاضر که اعتبارات قابل توجهی به منظور ارتقای شاخصهای فرهنگی کشور در نظر گرفته شده است، ضروری است تا بخشی از این اعتبارات برای رشد هنر عکاسی اختصاص یابد.

جوادیان با اشاره به برگزاری بیش از 500 رسم و آئین در نقاط مختلف ایران، عنوان کرد: این رسوم، میراث معنوی ارزشمندی هستند که باید پاس داشته شوند.

این هنرمند، عاشورا و عزاداری های حسینی را یکی از مهمترین میراث معنوی و دینی کشور برشمرد و افزود: یکی از راه های پاسداری از این میراث، برپایی سوگواره های عکس مرتبط با این موضوع است که این امر می تواند به ثبت آئین های مختلف مرتبط با محرم و عاشورا کمک کند.

در پایان این مراسم از غلامرضا مسعودی، امین نظری، صالح اصغری، مجید حبیبی و علی سلامی به عنوان نفرات اول تا پنجم این سوگواره تقدیر شد.