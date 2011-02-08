50 هزار شغل سال آینده در استان زنجان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فضائل مقدسی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از کارگران، مدیران و ورزشکاران نمونه جامعه کارگری استان اظهار داشت: با ایجاد صندوق توسعه ملی که 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیز در ابتدا به این صندوق اختصاص یافته است، علاوه بر اینکه طی سال آینده در استان با استفاده از تسهیلات این صندوق، به اندازه سال 89 شغل ایجاد خواهد شد، مقرر شده است تا دو برابر شغل ایجاد شده در سالجاری بتوان شغل جدید ایجاد کرد تا بتوان بر این معضل اساسی کشور غلبه کرد.

مقدسی با بیان اینکه طبق اعلام رئیس جمهور، سال آینده سال نهضت ایجاد اشتغال در کشور است، تصریح کرد: هم اکنون 217 میلیارد تومان تسهیلات در سیستم بانکی موجود است که به دلایل مختلفی این تسهیلاتی که قرار بود به طرح های ایجاد اشتغال در کشور اختصاص یابد، هنوز اختصاص نیافته است، به همین دلیل مقرر شده است تا همه حرکت ها به گونه ای باشد که نتایج این حرکات، منجر به ایجاد شغل در کشور گردد.

وی گفت: با توجه به میزان تعهد اشتغال استان در سالجاری به میزان 27 هزار و 149 نفر، تاکنون بیش از 25 هزار شغل در استان معادل 94 درصد آنچه تعهد شده، ایجاد شده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان اظهار داشت: با توجه به اینکه در مسائل زیر ساختی ایجاد اشتغال در جامعه با مشکلاتی مواجه هستیم، هم اکنون شاید ایجاد این تعداد شغل، زیاد از منظر عموم به چشم نیاید، در حالی که ایجاد این تعداد شغل برای برطرف کردن مشکلات زیر ساختی اشتغال است.

مقدسی خاطر نشان کرد: ترویج فرهنگ کار در کشور مورد غفلت قرار گرفته است و باید تلاش هایی که صورت می گیرد، در راستای کارآفرینی و ایجاد شغل باشد یعنی باید با عدم فرصت سوزی، از همه ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال بهره برد.

وی با بیان اینکه هم اکنون انقلاب اصلی در کشور، ایجاد اشتغال و کارآفرینی است، عنوان کرد: آنچه که هم اکنون در کشور مورد غفلت قرار گرفته است، ترویج فرهنگ کار است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان اظهار داشت: تلاش هایی که صورت می گیرد باید در راستای کارآفرینی و ایجاد شغل باشد و ذهینت همه به این سمت و سو سوق پیدا کند که ایجاد اشتغال در کشور نهادینه شود به عبارت دیگر باید با عدم فرصت سوزی، از همه ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال بهره برد.

مقدسی افزود: برغم اینکه تلاشهای زیادی توسط دستگاه های اجرایی استان برای تحقق این میزان شغل صورت گرفته اما ایجاد این تعداد شغل در استان کافی نیست و باید به اندازه همین میزان در سال آینده و حتی بیشتر از آن بتوان شغل ایحاد نمود و در این زمینه به حدی رسید که همانند وضعیت فعلی مسکن، بتوان از زیر فشار بیکاری در کشور خارج شد.

در این همایش از 17 نفر از کارگران، مدیران و ورزشکاران نمونه جامعه کارگری استان تجلیل شد.