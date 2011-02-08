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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

مذاکره نمایندگان چین و کره جنوبی بر سر مسائل هسته ای کره شمالی

مذاکره نمایندگان چین و کره جنوبی بر سر مسائل هسته ای کره شمالی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز سه شنبه اعلام کرد نماینده ویژه این کشور این هفته با همتای چینی خود دیدار و بر سر مسائل هسته ای کره شمالی به گفتگو خواهد نشست.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری یونهآپ،وو داوی فرستاده ویژه چین و وی سانگ لک نماینده کره جنوبی پنجشنبه این هفته طی دیداری که درچین انجام خواهد شد درباره راهکارهای توقف برنامه هسته ای کره شمالی و مسائل دیگر این کشور به گفتگو و مذاکره خواهند پرداخت.

جزئیات بیشتری درباره محتوای این دیدار هنوز از طرف وزارت امور خارجه کره جنوبی منتشر نشده اما خبرهایی که به تازگی مبنی بر غنی سازی هسته ای کره شمالی به گوش می رسد حساسیتهای زیادی را در سطح بین الملل و مخصوصا از طرف همسایگان این کشور برانگیخته است.
 
در پی افشای برنامه غنی سازی اورانیوم کره شمالی در ماه نوامبر این کشور در کنار برنامه تولید پلاتونیوم به دومین راه ساخت بمبهای اتمی دست پیدا کرده است.
 
بعضی کشورها از جمله کره جنوبی اخیرا در پی جلب حمایت بین المللی برای فشار بر کره شمالی اعلام کرده اند فعالیتهای این کشور مغایر با آئین نامه شورای امنیت سازمان ملل است.
 
چین که تا به امروز از موضعگیری جدی علیه برنامه هسته ای کره شمالی سر باز زده بود اخیرا نسبت به فعالیتهای هسته ای این کشور ابراز نگرانی کرده و مقامات کره جنوبی امیدوارند بتوانند در مذاکرات پیش رو حمایت دولت چین را جلب کنند.

 
کد مطلب 1249008

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