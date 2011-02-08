به گزارش خبرگزاری مهر ،همزمان با جشن های سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مدیران و کارکنان شورای عالی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور، صبح امروز با حضور در مرقد حضرت اما خمینی(ره) با آرمان های بنیان گزار انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

بر اساس این گزارش در آغاز این مراسم، دکتر محمد شریف ملک زاده دبیرکل و مسوولان، مدیران، معاونان و اعضای این شورا، با قرائت فاتحه و تقدیم تاج گل به بارگاه حضرت امام، به روح پر فتوح معمار کبیر انقلاب ایران ادای احترام کردند.

بنا براین گزارش آنها ضمن ادای احترام به آرمان‌های والای آن پیر سفر کرده، یاد و خاطره خمینی کبیر را گرامی داشتند. این مراسم با شعار تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و پایبندی به آرمان های حضرت امام (ره) برگزار شد.



شرکت کنندگان همچنین درادامه این مراسم با حضور بر مزار بانو خدیجه ثقفی همسر مکرمه امام راحل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند و از فداکاری‌های همسر مکرمه پیر جماران تجلیل کردند.



دبیرکل شورای عالی رسیدگی به امور ایرانیان خارج کشور، در حاشیه این مراسم طی مصاحبه ای، از توجه ویژه حضرت امام(ره) به کرامت ایرانیان داخل و خارج کشور یاد کرد و افزود: مدیران و کارکنان شورای عالی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور، وظیفه خود می دانند در جهت اجرای رهنمون های بنیانگزار انقلاب و مقام معظم رهبری، بیش از پیش در جهت پیگیری مسایل و رفع مشکلات ایرانیان خارج از میهن کوشش کنند.



محمد شریف ملک زاده ادامه داد: اندیشه های امام خمینی از ابعاد جهانی برخوردار است و به همین دلیل، در سراسر دنیا از طرفدارانی جدی برخوردار است. در میان ایرانیان خارج از کشور، عشق و علاقه ویژه ای به رهبر فقید انقلاب وجود دارد و به همبن دلیل شاهد برگزاری مراسم خودجوش بزگداشت انقلاب و امام در بسیاری از کشورهای مختلف جهان هستیم.