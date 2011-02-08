  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

پیش بینی تربیت نیروی انسانی پیشگیری کننده از اعتیاد در برنامه پنجم

پیش بینی تربیت نیروی انسانی پیشگیری کننده از اعتیاد در برنامه پنجم

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد اعلام کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد، براساس سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد تا پایان برنامه پنجم توسعه با رشد مناسبی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صرّامی با بیان این مطلب افزود: در راستای مفاد سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد و براساس برنامه‌ریزی به‌عمل‌ آمده از آذر ماه تا پایان دی ماه امسال سه هزار نفر از کارشناسان آموزش و پرورش، دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات، سازمان تربیت‌بدنی، سازمان بهزیستی، سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج و سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح 30 استان کشور هشتاد ساعت آموزش تخصصی دوره‌های مقدماتی و میانی را طی کرده‌اند.

وی ادامه داد: تا پایان سال‌جاری سه هزار نفر دیگر از کارشناسان دستگاه‌های مزبور نیز از 80 ساعت آموزش‌های تخصصی دوره‌های فوق بهره‌مند خواهند شد و بدین ترتیب جمعاً شش هزار نفر در سطح استان‌ها دوره‌های تخصصی پیشگیری را فرا می‌گیرند و این اقدام نیز گام مؤثری در تقویت برنامه‌های استاندارد پیشگیری در کانون‌های هدف است. 

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد در ادامه، تربیت نیروی انسانی متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد و ارتقاء دانش تخصصی و سطح آموزش نیروهای انسانی فعال در پیشگیری از اعتیاد را از جمله مهم‌ترین اهداف برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت کادر متخصص برشمرد.

صرامی افزود: در سال 1390 آموزش دوره‌های تکمیلی و عالی به مدت 80 ساعت برای کارشناسان مزبور برگزار می شود و بدین ترتیب یکی از خلاءهای اساسی عرصه پیشگیری از اعتیاد یعنی فقدان کادر متخصص مرتفع خواهد شد.
 

کد مطلب 1249010

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها