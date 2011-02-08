پیش بینی تربیت نیروی انسانی پیشگیری کننده از اعتیاد در برنامه پنجم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صرّامی با بیان این مطلب افزود: در راستای مفاد سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد و براساس برنامهریزی بهعمل آمده از آذر ماه تا پایان دی ماه امسال سه هزار نفر از کارشناسان آموزش و پرورش، دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات، سازمان تربیتبدنی، سازمان بهزیستی، سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج و سازمانهای مردمنهاد در سطح 30 استان کشور هشتاد ساعت آموزش تخصصی دورههای مقدماتی و میانی را طی کردهاند.
وی ادامه داد: تا پایان سالجاری سه هزار نفر دیگر از کارشناسان دستگاههای مزبور نیز از 80 ساعت آموزشهای تخصصی دورههای فوق بهرهمند خواهند شد و بدین ترتیب جمعاً شش هزار نفر در سطح استانها دورههای تخصصی پیشگیری را فرا میگیرند و این اقدام نیز گام مؤثری در تقویت برنامههای استاندارد پیشگیری در کانونهای هدف است.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد در ادامه، تربیت نیروی انسانی متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد و ارتقاء دانش تخصصی و سطح آموزش نیروهای انسانی فعال در پیشگیری از اعتیاد را از جمله مهمترین اهداف برگزاری دورههای آموزشی تربیت کادر متخصص برشمرد.
صرامی افزود: در سال 1390 آموزش دورههای تکمیلی و عالی به مدت 80 ساعت برای کارشناسان مزبور برگزار می شود و بدین ترتیب یکی از خلاءهای اساسی عرصه پیشگیری از اعتیاد یعنی فقدان کادر متخصص مرتفع خواهد شد.
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