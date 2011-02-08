186 هزار واحد مسکونی بافت فرسوده در کشور نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد صادقی ظهر سه شنبه در نشست مشترک با سازندگان و انبوه ‌سازان فعال بافت فرسوده آذربایجان غربی که در محل پروژه میدان امام خمینی(ره) ارومیه برگزار شد، افزود: 30 هزار واحد با چهار هزار و 500 میلیارد ریال طی سال گذشته، شش هزار و 500 واحد طی سالجاری و 150 هزار واحد تا پایان سال 90 در سطح کشور نوسازی می شود.

وی با بیان اینکه با احیای بافت فرسوده روند توسعه بخش مسکن در کشور تسریع می یابد، اظهار داشت: احیای بافت فرسوده یکی از محورهای عمران شهری بوده و با توجه به مشکلات حقوقی این بافتها، اصول شهرسازی بویژه در هسته های مرکزی شهرها رعایت نشده است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی با اشاره به آسیب پذیری بافتهای فرسوده شهری در مقابل حوادث و بلایای طبیعی در کشور، بیان داشت: باید از قابلیتها و توانمندیهای این بافتها بصورت بهینه استفاده شود.

افزایش 51 درصدی صدور پروانه ساخت و ساز در کشور

صادقی با بیان اینکه محدودیت بافت فرسوده در مراکز شهرها است، خاطرنشان کرد: بافت‌های فرسوده دارای ارزش افزوده بالایی بوده و می‌تواند بخشی از نیاز مسکن شهر را تامین کند.

وی در ادامه بیان داشت: طی اجرای احیای بافت فرسوده شاهد رشد 51 درصدی در صدور پروانه‌ ساخت و ساز در کل کشور و رشد 100 درصدی در صدور پروانه‌ها در شهر تهران بوده که این موضوع بیانگر ارزشمند بودن سرمایه‌گذاری در این نوع بافت است.

صادقی با بیان اینکه در کشور شاهد تحول خوبی در بخش مسکن هستیم، اظهار داشت: برای انجام این کار مقدماتی را فراهم خواهیم کرد که یکی از آنها ارائه تسهیلات بدون سپرده و ارزان قیمت، تخفیف در پروانه ساختمانی، ودیعه اسکان موقت است که تلاش می‌شود این موضوع به تصویب برسد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر تشکیل انجمن سازندگان بافت فرسوده، بیان داشت: انبوه‌سازان در هر استان برای تسریع در روند اجرای کارهای خود می‌توانند انجمن سازندگان بافت فرسوده در استان‌تشکیل دهند و طی آن مشکلات خود را در هر جلسه مورد بررسی قرار دهند.