همایش مقررات ملی ساختمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هوایی مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن وشهرسازی با تاکید بر ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای کشور افزود: هم اکنون مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین رخداد عمرانی کشور بر اساس مقررات ملی ساختمان ساخته می شود.

وی با بیان اینکه اغلب مناطق کشور زلزله خیز هستند، گفت: با رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان که بر اساس اقلیم ایران و مطابق با بالاترین استانداردهای بین المللی تنظیم شده است امیدواریم در آینده خسارات ناشی از تخریب ساختمانهای کشور بر اثر بلایای طبیعی کاهش یابد.

هوایی رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را در زمان اجرای هدفندی یارانه ها ضروری دانست و گفت: ساختمان جزو سرمایه های ملی هر کشوری به حساب می آید بنابراین رعایت مقررات ملی ضامن افزایش عمر ساختمان و در نتیجه صیانت از منابع کشور برای نسلهای آینده است.

وی با اشاره به برگزاری همایش مقررات ملی ساختمان افزود: رویکرد سومین همایش مقررات ملی ساختمان بررسی و آسیب شناسی مقررات ملی ساختمان کشور است و تاکنون 2 دوره این همایش در شهر شیراز برگزار شده بود.

در سومین همایش مقررات ملی ساختمان که در روزهای 26 و 27 بهمن ماه برگزار می شود به مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان شرکت کننده، گواهینامه یک دوره آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی اعطا می شود.