دستگاه های اداری قم نسبت به ایثارگران توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از کارکنان و کارگران ایثارگر شرکت آب و فاضلاب استان قم با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر ، با تاکید بر تجلیل از ایثارگران گفت: باید بین کسانی که از جان خود گذشتند و به دفاع از کشور پرداختند با افراد عادی جامعه تفاوت گذاشته شود.



معاون استاندار قم با بیان اینکه دستگاه ها وظیفه دارند نسبت به ایثارگران توجه ویژه داشته باشند، حفظ نظام و ارزش‌ها و دستاوردهای نظام را مهم خواند و تصریح کرد: دهه فجر فرصتی است تا مفاهیم انقلاب را بار دیگر در جامعه به ویژه برای نسل جوان تببین کنیم.

وی در ادامه به تبیین شرایط کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: عدم استقلال کشور، بی عفتی، حکومت بیگانگان بر کشور و از همه مهم تر بی‌دینی، وضعیتی بود که قبل از انقلاب به آن دچار بودیم.



انقلاب موجب تجدید حیات دین اسلام شد



وی انقلاب ایران را تجدید حیات دین اسلام دانست و از آن به عنوان انقلاب معنوی و اخلاقی یاد و خاطرنشان کرد: امروز موج بیداری اسلامی که در کشور ها سرعت گرفته به برکت آن تفکر توحیدی بود که انقلاب اسلامی ما بر اساس آن پی‌ریزی شد و امام عزیز آن را هدایت کرد.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم در ادامه به بیان خاطراتی از هشت سال جنگ تحمیلی و رشادت‌ها و ایثارگری های پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: با روحیه مسیحایی که بنیانگذار انقلاب اسلامی بر کالبد جامعه دمید همه اقشار مردم در مقابل دشمن تا دندان مسلح به صف شدند و جان خود را فدای اسلام، کشور کردند.

وظیفه امروز ایثارگران در صحنه های مختلف جامعه سنگین است



وی در بخش دیگری از سخنان خود وظیفه امروز ایثارگران را در صحنه‌های مختلف جامعه سنگین دانست و ابراز داشت: ایثارگری و رزمندگی ما نباید تنها منوط به دوران دفاع مقدس باشد زیرا جنگ دشمنان علیه ما همچنان ادامه دارد و یک روز هم این جنگ خاتمه نیافته است البته جنگ امروز نه از طریق نظامی، بلکه جنگ نرم است.



حاجی‌زاده با بیان اینکه ایثارگران باید به عنوان نماد خدمت و معنویت باشند، یادآور شد: امروز مسئولیت ایثارگران، بیشتر از سایر افراد جامعه است و باید همچنان در مقابله با جنگ نرم دشمنان نیز در صف اول قرار گیرند.



وی با تاکید بر اینکه ما برای مال دنیا، امتیاز و تجلیل نجنگیدیم اظهار داشت: امروز ما میراث دار جانفشانی‌های شهدا هستیم و باید همچنان بر روحیاتی که رزمندگان در جنگ داشتند پافشاری کنیم و مراقب باشیم که گرفتاری‌های اجتماعی ما را از پیمانی که با شهدا بستیم جدا نکند.



خدمتگزاری مردم افتخار مدیران است



حاجی‌زاده در ادامه خدمتگذاری و نوکری مردم را افتخار مدیران دانست و با بیان اینکه نظام ما متکی به مردم است، ابراز داشت داشت: باید با روی گشاده و باز با مردم رفتار کنیم و واقعا خود را خدمتگذار مردم بدانیم.

وی در پایان با قدردانی از مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان قم اظهار داشت: امروز به حمدالله به برکت حضور ایثارگران در بخش‌های مختلف به ویژه رده‌های مدیریتی، آبفای استان از جمله دستگاه‌های برجسته در خدمت‌رسانی در سطح استان محسوب می‌شود که جای تقدیر و تشکر از کلیه کارکنان را دارد.



ایثارگران با خدمت به مردم روحیه ایثارگری خود را حفظ کنند



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز در این مراسم با اشاره به حضور ایثارگران در تمام واحد‌های این شرکت، هدف از تجلیل از ایثارگران را اجر نهادن به فرهنگ ایثارگری دانست و تاکید کرد: ایثارگران باید با کار خالصانه و تلاش علمی و خدمت در راه رضای خدا به مردم همچنان این روحیه ایثارگری را حفظ کنند.



عبدالحمید توکلی‌بینا در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از فعالیت‌های شرکت آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: به حمدالله امروز شرکت آب و فاضلاب استان قم در سایه همت مضاعف و کار مضاعف و با نیروهای جوان، موثر و با اخلاص و بر اساس کار علمی توانسته است در خدمت رسانی به مردم گام‌های موثری بردارد.

وی افزود: امروز شرکت آب وفاضلاب در بسیاری از بخش‌ها از جمله کنترل از راه دور تاسیسات، کنترل هوشمند فشار آب در شبکه، سامانه ارتباط با مشتری، تله ورکینگ، بحث آی‌تی، نظارت مردمی، حراست فیزیکی کلیه تاسیسات، مدیریت کنترل کیفی آب و ارتقای سلامت اداری به عنوان دستگاه‌ پیشرو در سطح استان و صنعت مطرح است.



43 ایثارگر در شرکت آبفای قم فعالیت دارند



علی‌اصغر جعفری‌کافی‌آبادی مسئول امور ایثارگران شرکت آب و فاضلاب استان نیز در این مراسم به ارائه گزارشی از امورایثارگران آبفای قم پرداخت و از حضور 43 ایثارگر در واحد های مختلف این شرکت خبر داد و گفت: با توجه به دستورالعمل‌های وزارت نیرو و نگاه مثبت این وزارتخانه به بحث ایثار و ایثارگری، در شرکت‌های آب و فاضلاب توجه نسبتا خوبی به ایثارگران می‌شود.