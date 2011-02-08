کتاب فیلمشناخت جشنواره فیلم فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به سردبیری مسعود نجفی در 240 صفحه حاوی اطلاعات کامل فیلم‌ها و بزرگداشت‌های حاضر در جشنواره است که در این دوره با طراحی متفاوت آماده شده است.

برای اولین بار در این کتاب ضمن استفاده از دو عکس فیلم‌های بخش مسابقه در هر صفحه، اعضای هیئت انتخاب و داوری با عکس‌هایی متفاوت که توسط حسن هندی و امیر خلوصی گرفته شده است، معرفی می‌شوند و برای بزرگداشت‌ها نیز ضمن عکاسی از آنها در آتلیه، دستخط و امضایی نیز در صفحه دیده می‌شود.

روی جلد هم طراحی سیمرغ با سیاه خط که توسط رضا تقی‌خانی نوشته شده است، به چشم می‌خورد. کتاب فیلمشناخت بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر توسط انتشارات فارابی و زیرنظر دبیرخانه جشنواره منتشر شده است.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از تاریخ 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.

