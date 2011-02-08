سرپرست جدید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر در حکمی که از سوی دکتر تویسرکانی داده شده آمده است: با در نظر گرفتن مراتب توانمندی، تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ و با حفظ پست سازمانی به سمت سرپرست مرکز آموزش و پژوهش سازمان منصوب می شوید.

در این حکم تاکید شده، انتظار دارد در راستای اهداف و برنامه های راهبردی سازمان و همگام با خط مشی ها و تدابیر متخذه ضمن همراهی و همکاری کامل با معاونت محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی در هدایت و راهبری مجموعه کوشا بوده و با استفاده مؤثر از منابع و امکانات موجود و اهتمام بر برنامه ریزی در انجام کلیه فعالیتها، سازماندهی مناسب نیروی انسانی و نیز بهره گیری از فناوریهای نوین، زمینه لامز را برای ارائه خدمات مطلوب توأم با سرعت و دقت به همکاران و متقاضیان بیش از پیش فراهم کنید.



رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام ویژه در تکریم ارباب رجوع و پاسخگوئی به موقع به آنان، تعامل نظام مند و مؤثر با سایر بخشهای سازمان، تقویت نظارتهای دقیق و مؤثر بر حسن جریان امور و عملکرد پرسنل و بکارگیری روشهای مناسب در جهت اجرا و پیشرفت صحیح برنامه ها، مورد تأکید است.



امید است با اتکال به الطاف الهی و در سایه تلاش و خلاقیت خود در انجام وظایف و مأموریتهای محوله موفق و مؤید باشید.

گفتنی است مبینی پیش از این مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.