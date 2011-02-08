دعوت گروه عدالت از مردم مغرب برای تظاهرات ضد رژیم حاکم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، یک گروه در شبکه اجتماعی فیسبوک طی فراخوانی از مردم مغرب خواسته است که در 20 فوریه تظاهرات ضد دولتی برگزار کنند.

این تظاهرات با هدف احیای عزت و کرامت ملت غرب و تشویق دولت به انجام اصلاحات دموکراتیک، قانونی و انحلال پارلمان برگزار خواهد شد.

دولت مغرب تاکنون واکنشی در این زمینه ارائه نکرده، اما اعلام کرده است که به دموکراسی پایبند است و برای کاهش فقر و بهبود سطح معیشتی مردم تلاش خواهد کرد.

در همین راستا گروه "عدل و احسان" یکی از احزاب اپوزیسیون مغرب در بیانیه ای اعلام کرد: دیکتاتوری و انحصار قدرت تنها با انجام اصلاحات دموکراتیک و بزرگ از بین خواهد رفت.

خاطرنشان می شود گروه عدل و احسان دارای 200 هزار عضو است که اغلب اعضای آن را شخصیتهای دانشگاهی تشکیل می دهند.

این گروه که دایره فعالیت آن در محله های فقیرنشین شهرها است برای انتقال مسالمت آمیز قدرت و تشکیل نظامی سیاسی چند حزبی با مرجعیت اسلام تلاش می کند.

گفتنی است پرتو انقلاب مردمی تونس و انتفاضه مردم مصر، ملتهای جهان عرب را به سوی قیام علیه رژیمهای دیکتاتوری خود سوق داده است و رهبران عرب نیز برای جلوگیری سرنگونی خود به سوی اصلاحات ظاهری در عرصه های اقتصادی و سیاسی روی آورده اند.