به گزارش خبرگزاری مهر چهلمین روز درگذشت مرحوم علمالهدی جانشین رییس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا، روز پنجشنبه 21 بهمن ساعت 16 در مسجد انصارالحسین شهرک شهید محلاتی برگزار میشود.
مرحوم علم الهدی که سالهای جنگ تحمیلی را در امر پشتیبانی از رزمندگان منطقه خوزستان سپری کرد، پس از پایان جنگ با وجود درد و رنج و بیماری با پذیرش مسئولیتهای مهم در دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا به خدمات ارزنده خود ادامه داد.
در پی درگشت ایشان، حضرت آیتالله خامنهای در قدردانی از این برادر بسیجی در پیامی اعلام داشتند:" درگذشت مرحوم مغفور آقای سید علی علمالهدی رحمهالله علیه را به خاندان محترم، مخصوصاً همسر و فرزندان گرامی ایشان که حاصل افتخارات متعدد در عرصه جهاد و ایثار میباشند، تسلیت میگویم. از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم که سالها صمیمانه و با صفا و جدیت با دفتر این جانب همکاری داشتند و نیز برای شهید عالی مقام سید حسین علمالهدی و مرحومه مادر صبور و ایثاگرشان از خداوند متعال مسئلت میکنم. "
بنا بر این گزارش، مراسم پرفیض دعای کمیل توسط صادق آهنگران بعد از نماز مغرب و عشا نیز برگزار خواهد شد
بنا بر این گزارش، مراسم پرفیض دعای کمیل توسط صادق آهنگران بعد از نماز مغرب و عشا نیز برگزار خواهد شد
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