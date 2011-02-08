اختصاص 20 بورسیه انیستیتو زیست محیطی اکو به کشورهای عضو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدی زاده با اشاره به شرایط اقلیمی مشابه و وجود چالش ها و آسیب های تهدید کننده متشابه مثل گرد و غبار، خشکسالی در کشورهای عضو اکو گفت: می بایست همکاری مشترک و مساعی یکسانی برای این چالش ها انجام شود تا منجر به توانمند سازی و ظرفیت سازی جدید شود.



معاون رئیس جمهوری راه اندازی موسسه علوم و فن آوری محیط زیست اکو را فرصتی برای همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیت های کشورهای عضو اکو دانست و افزود: این موسسه حاصل تلاش چند ساله و قدرت علمی پژوهشگران در حوزه تمدنی منطقه اکو است.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه موسسه علوم و فناوری زیست محیطی اکو با رویکرد و زیرساختی به نام محیط زیست، به عنوان یک تشکل علمی، فرهنگی به وجود آمده است گفت: این موسسه با پرداختن به مسائل محیط زیست، تلاش خواهد کرد ثروت های طبیعی و خدادای حفظ و موجب رشد اقتصادی منطقه شود.



محمدی زاده با اشاره به سابقه تاریخی اکو اظهار داشت: از قرن های گذشته در حوزه تمدنی منطقه ارتباطات قوی در حوزه فرهنگ، اقتصاد، تجارت، بازرگانی و مردم شناسی وجود داشته است و دارای پشتوانه علمی و پژوهشی است که مراکز پژوهشی ارزشمندی کار پشتوانه علمی را انجام می دادند.



معاون رئیس جمهوری با اشاره به چالش های مشترک کشورهای عضو اکو مانند ایمنی زیستی و فرآورده های تراریخته و ضرورت حفظ ثروت های با ارزش در بخش گیاهی و جانوری گفت: خدمات آموزشی، پژوهشی و تخصصی از طریق این موسسه به کشورهای دیگر داده می شود.



محمدی زاده شناسایی کل ظرفیت های علمی کشورهای عضو را جزء وظایف این موسسه دانست و افزود : ممکن است دوره های آموزشی در کشورهای دیگر برگزار شود ولی تحت راهبری جمهوری اسلامی ایران این آموزش ها صورت می گیرد.



وی اظهار امیدواری کرد با نگاه بین المللی به مشکلاتی که بشر با آن مواجه است با برنامه ریزی منطقه ای گامی در جهت صلح، دوستی و محبت بین کشورها و همکاریهای علمی پژوهشی انجام شود.