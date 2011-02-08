موسسه علوم و فناوری های زیست محیطی اکو افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه محیط زیست با اشاره به قدمت تاسیس آموزشکده محیط زیست گفت: این مجموعه 40 سال است که تاسیس شده است و 30 سال بصورت کلاسیک دانشجو تربیت کرده است و 500 نفر از این مجموعه در مقاطع کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیل شده اند.
دکتر فاضل در ادامه گفت: در حال حاضر 720 نفر دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند و تا یکماه آینده این ظرفیت به 1200 نفر افزایش می یابد.
وی همچنین به انجام 100 پروژه تحقیقاتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: موسسه اکو بر اساس پروپوزال جمهوری اسلامی ایران بعنوان کالج محیط زیست ارائه شد و کشورهای ترکیه، پاکستان و ایران از بنیانگذاران این موسسه هستند.
دکتر فاضل آموزشهای حرفه ای، تبادل اطلاعات و دانش فنی و تکنولوژی، شبکه سازی، همکاری های علمی ، آموزشی و اطلاع رسانی عمومی را از اهداف مهم این موسسه برشمرد.
در ادامه معروفی دبیر کل اکو گفت: امروز یکی از اهداف اقتصادی اکو تحقق همکاری نزدیک در مسائل محیط زیست است و ایجاد این انیستیتو قدم مهمی در راستای همکاری های علمی بین کشورها است.
دکتر موسوی نماینده اکو در ایران نیز گفت: سازمان اکو یکی از مهمترین سازمان هایی است که در جنوب غربی آسیا قرار دارد و مرکز آن در ایران است و تاکنون موسسات زیادی وابسته به اکو تاسیس شده است و انیسستیتو علوم و فناوری زیست محیطی اکو در دانشگاه محیط زیست یکی از این موسسات است.
وی در ادامه گفت: وزارت امور خارجه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و متقابلا دانشگاه در جهت تربیت و برگزاری دوره های آموزشی منطقه ای برای اعضای اکو فعالیت نماید.
نماینده ایران در اکو تاکید کرد : این موسسه نیاز به حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، مجلس شورای اسلامی دارد تا بصورت موسسه بزرگ منطقه ای محیط زیست فعالیت کند.
موسسه علوم و فناوری های زیست محیطی اکو با حضور رئیس سازمان محیط زیست در محل دانشگاه محیط زیست افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه محیط زیست با اشاره به قدمت تاسیس آموزشکده محیط زیست گفت: این مجموعه 40 سال است که تاسیس شده است و 30 سال بصورت کلاسیک دانشجو تربیت کرده است و 500 نفر از این مجموعه در مقاطع کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیل شده اند.
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