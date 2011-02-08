موسسه علوم و فناوری های زیست محیطی اکو افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه محیط زیست با اشاره به قدمت تاسیس آموزشکده محیط زیست گفت: این مجموعه 40 سال است که تاسیس شده است و 30 سال بصورت کلاسیک دانشجو تربیت کرده است و 500 نفر از این مجموعه در مقاطع کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیل شده اند.



دکتر فاضل در ادامه گفت: در حال حاضر 720 نفر دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند و تا یکماه آینده این ظرفیت به 1200 نفر افزایش می یابد.



وی همچنین به انجام 100 پروژه تحقیقاتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: موسسه اکو بر اساس پروپوزال جمهوری اسلامی ایران بعنوان کالج محیط زیست ارائه شد و کشورهای ترکیه، پاکستان و ایران از بنیانگذاران این موسسه هستند.



دکتر فاضل آموزشهای حرفه ای، تبادل اطلاعات و دانش فنی و تکنولوژی، شبکه سازی، همکاری های علمی ، آموزشی و اطلاع رسانی عمومی را از اهداف مهم این موسسه برشمرد.



در ادامه معروفی دبیر کل اکو گفت: امروز یکی از اهداف اقتصادی اکو تحقق همکاری نزدیک در مسائل محیط زیست است و ایجاد این انیستیتو قدم مهمی در راستای همکاری های علمی بین کشورها است.



دکتر موسوی نماینده اکو در ایران نیز گفت: سازمان اکو یکی از مهمترین سازمان هایی است که در جنوب غربی آسیا قرار دارد و مرکز آن در ایران است و تاکنون موسسات زیادی وابسته به اکو تاسیس شده است و انیسستیتو علوم و فناوری زیست محیطی اکو در دانشگاه محیط زیست یکی از این موسسات است.



وی در ادامه گفت: وزارت امور خارجه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و متقابلا دانشگاه در جهت تربیت و برگزاری دوره های آموزشی منطقه ای برای اعضای اکو فعالیت نماید.



نماینده ایران در اکو تاکید کرد : این موسسه نیاز به حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، مجلس شورای اسلامی دارد تا بصورت موسسه بزرگ منطقه ای محیط زیست فعالیت کند.