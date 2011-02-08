خاصیت انقلاب و حکومت شیعه ظلم ستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر علی اکبر ولایتی که ظهر سه شنبه به مناسبت گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مسجد جامع رجایی شهر کرج سخن می گفت، اظهار داشت: انقلاب ایران ریشه در تاریخ اسلام و تشیع دارد به طوری که برای حفظ این عقیده در طول تاریخ شیعه میلیون ها نفر به شهادت رسیده اند.

وی افزود: برای افرادی که قبل و بعد از انقلاب را تجربه نکرده اند لازم است گاهی موضوع انقلاب بازگو شود و متناسب با جریان های موجود در دنیا، منطقه و کشور ارزیابی مجددی از انقلاب صورت گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه دشمنان داخلی و خارجی سعی می کنند با بهره گیری از فرصتهای به وجود آمده مردم را به اصل نظام و انقلاب بدبین کنند، خاطرنشان کرد: ایجاد تردید در اصالت انقلاب اسلامی هدفی است که همواره دشمنان نظام اعم از داخلی و خارجی در صدد بوده اند تا این اصل را مورد هجمه قرار دهند.

وی تاکید کرد: علی رغم همه این تلاشها در دوران بعد از انقلاب محیطی فراهم شده است که مردم می توانند در فضایی آزاد به ارائه نظرات و دیدگاههای خود بپردازند.

با شکل گیری انقلاب خواسته مردم محقق شد

مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین الملل در ادامه سخنان خود با بیان اینکه خواسته های مردم در طول انقلاب با شکل گیری انقلاب اسلامی محقق شد، گفت: با شکل گیری انقلاب اسلامی حکومت استبداد از میان رفت وهمه چیز بر پایه انتخابات آزاد بنیان نهاده شد. همانگونه که مردم به راحتی در فضایی آرام و آزاد رهبر، رئیس جمهور، خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی را انتخاب می کنند تا به وعده انقلاب در تحقق حکومت مردم بر مردم جامه عمل بپوشانند.

وی افزود: خواسته به حق مردم در راستای حاکمیت شرع، رفع استبداد و حاکمیت مردم و همچنین قطع ید بیگانگان از ثروت ملی به ثمر رسید و توانستند پس از گذشت 200 سال از سلطه بیگانگان روس و آمریکا نجات یابند.

بیداری کشورهای اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی

دکتر علی اکبر ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل رویدادهای اخیر در کشورهای اسلامی پرداخت و یادآور شد: اگر از انقلاب اسلامی ایران تحلیل صحیحی صورت گیرد مشخص خواهد شد که امتداد بیداری اسلامی بر پایه الگوگیری از انقلاب ایران است.

وی تاکید کرد: همانگونه که در سخنان اخیر مقام معظم رهبری در نمازجمعه تبیین شد مردم به درستی دریافتند که تلاش دشمنان خارجی و سران فتنه در داخل کشور از این رویداد برداشتی نادرست است زیرا با این اقدامات سعی دارند نشان دهند جنس بیداری کشورهای اسلامی از جنس انقلاب ایران نیست.