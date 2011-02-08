128 طرح گازرسانی به روستاهای آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، امیر رضوی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح طرح گازرسانی روستای گوگ تپه شهرستان بوکان، افزود: در این راستا طی دهه فجر امسال شش طرح بزرگ گازرسانی آماده بهره ‌برداری شد که با افتتاح آن اهالی 24 روستای شهرستان‌های ارومیه، خوی، پلدشت، سلماس، مهاباد و بوکان از نعمت گاز طبیعی بهره‌ مند شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای اجرای این طرحها مبلغ 82 میلیارد ریال هزینه شده و سه هزار و 421 خانوار روستایی از این نعمت بهره‌ مند می‌شوند، بیان داشت: با افتتاح این طرحها تعداد روستاهای گازدار استان به 199 روستا می‌رسد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی افزود: با انجام بیش از پنج هزار و 860 کیلومتر شبکه گازرسانی، اجرای بیش از 164 کیلومتر خط انتقال، نصب بیش از 265 هزار انشعاب، پذیرش بیش از 510 هزار مشترک، بهره‌مند کردن 33 شهر استان از گاز طبیعی و برخورداری 98 درصد جمعیت شهری استان از این نعمت خدادادی، رتبه 11 از لحاظ شبکه ‌گذاری و رتبه 9 در نصب انشعابات را به خود اختصاص داده است.

رضوی خاطر نشان کرد: با ادامه روند پرشتاب فعلی در امر گازرسانی به روستاها تعداد 772 روستای استان در پایان سال 92 از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شوند.