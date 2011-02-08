اخلاق و اعتقاد دینی سرمایه بزرگ انقلاب است

به گزارش خبر نگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام حسن عاملی پیش از ظهر سه شنبه در همایش خانواده های شاهد و ایثارگر استان اظهار داشت: بی شک با عمل به این ارزشها اهداف و خون شهدا ثمر خواهد داد و برای تحقق آن در جامعه وظیفه خانواده های معظم شهدا بیشتر از اقشار دیگر است.

وی با بیان اینکه برای احیا و رشد ارزشهای اخلاقی در جامعه کنونی هزینه های سنگینی پرداخت شده است، ایجاد فضای سالم برای تربیت فرزندان صالح را ثمره انقلاب اسلامی عنوان کرد.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: باید افراد جامعه بویژه خانواده ها قدر این فضای سالم و مبتنی بر اصول انسانی و دینی را بدانند و افزایش فضیلت در بین نسل آینده را بر سایر اولویتها ترجیح دهند.

وی با اشاره به ترفندهای دشمنان برای برچیدن ارزشهای اخلاقی از جامعه و رواج ناهنجاریها در بین خانواده ها ابراز داشت: امروز بزرگترین نگرانی و دعوای ما روی اصالت خانواده ها است و اگر دین در این نهاد مقدس حاکم باشد، هرگونه ترفندی با شکست مواجه خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل خاطر نشان کرد: کشورهایی که با فرهنگ آمریکایی دست بیعت داده اند به چاه بزرگ بی حرمتی افتاده اند و کشور روسیه یکی از آنها بوده که در اثر بی توجهی به اخلاق با خطر انقراض جمعیت مواجه است.

وی لازمه ایجاد و تشکیل جامعه سالم را رشد و توسعه فرهنگ قرآن در تمام امورات و فعالیتهای اجتماعی دانست و تصریح کرد: این تحقق مهم باید به گونه ای برنامه ریزی شود که فرزندانمان از همان کودکی مهارتهای زندگی را از قرآن بیاموزند.

عاملی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران برای احیا اندیشه دین اسلامی و حاکمیت صالح حرکت عظیم خود را شروع کرد و به همین دلیل در دنیا هیچ وقت حرکتی چون انقلاب اسلامی و تاثیر گذاری آن حرکت به وقع نخواهد پیوست.

وی همچنین حراست از نظام و ولایت فقیه را مهمترین مقصد و اندیشه انقلاب و دو مفهوم فرا مرزی و فرانژادی عنوان کرد و متذکر شد: شهدا برای تحقق این اهداف و شعارها خون داده اند و در واقع شعار ما برای جهانیان همین مسئله است.

خطیب جمعه اردبیل در پایان با اشاره به تاثیر گذاری فرهنگ و اعتقادات تشیع در حرکتهای عظیم انقلابی دنیا تاکید کرد: هم اکنون دولتهای غربی تمام تلاش خود را برای خدشه دار کردن ولایت فقیه و اعتقادهای شیعه بکار گرفته اند، اما دین و اعتقاد به حکومت صالح در برابر آنها ایستادگی کرده است.