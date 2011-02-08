پارک ملی بمو قابلیت ویژه فارس برای ایجاد قطب اکوتوریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس افزود: استان فارس با برخورداری از جاذبه های طبیعی تنوع بی نظیر حیات وحش و گیاهان یک ایران کوچک است. پارک ملی بمو با مساحت 48 هزار هکتار ، 112 گونه جانوری شامل : 69 گونه پرنده ، 19 گونه خزنده ، 3 گونه دوزیست و 21 گونه پستاندار بوده و گونه های بی نظیر گیاهی و جانوری را در خود جای داده و بانک مهم ژنتیکی است.



وی افزود: پارک ملی بمو علاوه بر این که توانایی جذب توریست و جهانگرد و ایجاد درآمد را دارد می تواند بعنوان یک مرکز تحقیقاتی و برخوردار از نظر تنوع زیستی به منظور بهره گیری در پزشکی و استفاده های درمانی مطرح باشد.



ابراهیمی کارنامی تاکید کرد: پارک ملی بمو در مجاورت شهر شیراز از حدود 40 سال قبل تاکنون مورد حفاظت قرار گرفته و در حال حاضر از لحاظ تنوع زیستی در رده پارکهای تراز اول کشور و حتی جهان قرار دارد.

پارک ملی بمو با داشتن مناظر طبیعی کم نظیر و پتانسیل مطالعاتی، پژوهشی و تفرجی بسیار بالا و موقعیت مکانی بسیار مناسب در مسیر دروازه بین الملل (تخت جمشید شیراز) از موقعیت ممتازی جهت توسعه صنعت اکوتوریسم برخوردار است و این صنعت می تواند با توجه به ارز آوری و سود مناسب نقشی عمده در بهبود شرایط اقتصادی و معیشت جوامع محلی ایفا کند.

وی اظهار داشت: پارک ملی بمو با طبیعتی زیبا و بکر ، تپه های پوشیده از گلهای پامچال و لاله های بهاری، در دل کوههای عظیم زاگرس با تنوع بالای گیاهی و جانوری بی نظیر، قناتهای پرآب، چشمه سارهای فراوان، آهوان زیبا، پرندگان و گله های قوچ و میش می تواند جایگاهی مناسب برای حضور هزاران گردشگر و محقق و علاقمندان به طبیعت باشد.



وی افزود:با توجه به وجود این پتانسیل در پارک ملی بمو می توانیم آن را به یک مرکز جذب اکوتوریست و ایجاد درآمد جهت رشد و توسعه استان مطرح کنیم، ایجاد قطب اکوتوریسم در پارک ملی بمو علاوه بر جذب اکوتوریسم و توسعه صنعت جهانگردی در استان می تواند تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی استان داشته و زمینه مناسب جهت ایجاد اشتغال جوانان و دهها مزیت دیگر را فراهم کنند.