به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کمانی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران، با بیان اینکه برای اولین بار رتبه بندی شرکت های برتر ایران در سال 1377 انجام شده است، گفت: این همایش با بررسی 25 شاخص مهم اقتصادی در شرکت های کشور ضمن شفاف سازی فضای کسب و کار به شناسانده شدن دقیق تر این بازار برای شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی کمک خواهد کرد.

وی که در خصوص اهداف و نحوه برگزاری همایش شرکتهای برتر ایران سخن می گفت، شاخصه اصلی رتبه بندی این شرکت ها را شاخص "فروش" اعلام کرد و اظهار داشت: شرکت هایی که حداقل فروش سالانه آن بالای 400 میلیارد ریال باشد در این رتبه بندی می توانند حضور داشته باشند و رشد فروش نسبت به سال قبل، میزان سود و رشد آن، بازدهی دارایی، گردش مالی و ... که نشان دهنده تاثیر شرکت ها در حوزه اقتصاد کشور است بررسی می شود.

کمانی با بیان اینکه 300 شرکت بزرگ ایران با بررسی از میان 350 شرکت کشور انتخاب شده است، متذکر شد: 150 شرکت از این تعداد در بورس حضور دارند و مابقی، شرکت های غیر بورسی هستند.

وی اضافه کرد: ارزیابی شرکت های برتر بر اساس صورت های مالی که به تایید مجامع این شرکت ها رسیده است انجام می شود و مبنای ارزیابی، تشخیص، رتبه بندی و معرفی این شرکت ها براساس شاخص های مالی از صورت های مالی تایید شده خواهد بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران دسته بندی گروه های صنعتی برای انتخاب شرکت های برتر برای امسال را در 22 گروه دانست و 50 درصد شرکت های برتر سال جاری در لیست 100 شرکت برتر را در اختیار هلدینگ ها اعلام کرد. چهار گروه لاستیک و پلاستیک، اکتشاف و استخراج، فرآورده های نفتی، و رایانه و فعالیت های وابسته برای اولین بار در گروه بندی انتخاب شرکت های برتر لحاظ شده است.

به گفته وی، علاوه بر رتبه بندی 300 شرکت بزرگ و 100 شرکت برتر ایران، شرکت های برتر در گروه های 22 گانه نیز معرفی خواهند شد.

کمانی اضافه کرد: بزرگترین شرکت در لیست 100 شرکت برتر ایران فروشی برابر 127 هزار و 920 میلیارد ریال داشته و فروش شرکت های صدم، دویستم و سیصدم نیز به ترتیب سه هزار و 180 میلیارد ریال، 970 میلیارد ریال و 430 میلیارد ریال بوده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ایران جمع فروش 100 شرکت برتر ایران در سال جاری را 152 هزار و 165 میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم برابر 40 درصد تولید ناخالص ملی است.

وی بزرگترین شرکتها در لیست 100 شرکت برتر ایران را شرکتهای خودروسازی، بانک ها، پتروشیمی و فلزات اساسی دانست که 10 شرکت برتر از بین 300 شرکت بزرگ ایران نایل به دریافت لوح تقدیر در همایش شرکت های برتر ایران می شوند.



کمانی همچنین یکی از مهمترین بخش های همایش شرکت های برتر ایران را معرفی 10 شرکت پیشرو کشور اعلام و بیان کرد: معیار اصلی انتخاب این شرکت ها بر پایه تغییر رتبه فروش در یک دوره سه ساله خواهد بود در ضمن اینکه این شرکت ها باید در لیست 100 شرکت برتر ایران حضور داشته و در عین حال زیان ده نباشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: پنج شرکت اول در بازدهی فروش(افزایش سود نسبت به فروش شرکت) نیز لوح تقدیر خواهند گرفت.

وی در پایان به مختصری از فعالیت سازمان مدیریت صنعتی اشاره کرد و گفت: سازمان مدیریت صنعتی ایران در سال 1342 با هدف کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور در سه حوزه آموزش، مشاوره و تحقیق تاسیس شده است و هم اکنون با 12 نمایندگی در سراسر کشور فعالیت دارد که با هماهنگی های انجام گرفته به زودی این تعداد به 24 نمایندگی افزایش خواهد یافت.

کمانی مهمترین تفاوت سازمان مدیریت صنعتی با مراکز آموزش عالی کشور را تدریس تخصصی رشته های مدیریت در این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه مشاوره نیز این سازمان با پیاده سازی سیستم های مدیریت، وظیفه کمک به ارزیابی مدیریت در شرکت ها و سازمان ها را بر عهده دارد.