بنای امامزاده صالح اردبیل مرمت و بازسازی شد

حجت الاسلام شهاب الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: بنای این امامزاده پیش از این در اختیار سازمان میراث فرهنگی استان قرار داشت که به دلیل بی توجهی و عدم بازسازی به شدت خسارت دیده و در حال تخریب بود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه بعد از پیگیریهای مداوم در طی چند سال گذشته، این بنا در اختیار اداره اوقاف قرار گرفت و امسال کار مرمت آن اتمام و در هفته وقف درهای ورودی آن برای زائران و مسافران بازگشایی شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان افزود: علاوه بر بازسازی و مرمت بنای این امامزاده، طی دو ماه گذشته کار محوطه سازی و احداث حسینه برای این امامزاده نیز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این امامزاده ادامه امامزاده صالح تجریش تهران می باشد، ابراز داشت: بر اساس مستندات تاریخی و دینی، بدن مبارک حضرت صالح بعد از شهادت در اردبیل دفن شده و سرمبارکش نیز در امامزاده صالح تهران به خاک سپرده شده است.

حسینی امامزاده صالح را نگین فرهنگی استان اردبیل عنوان کرد و یاد آور شد: این بنای ارزشمند با وجود مرمت و بازسازی نیازمند رسیدگی کامل و توجه مستمر دارد.

وی همچنین از نصب هفت ضریح در امامزاده های موجود در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: احیا نیت واقفین، عمران و آبادانی بقا متبرکه و تبدیل امامزاده ها به قطب فرهنگی مهمترین هدف اوقاف در مرمت و بازسازی این بناها است.

مدیر کل اوقاف استان در پایان با اشاره به نصب ضریح امامزاده "میرزادا خانم" در هفته آینده خاطر نشان کرد: ضریح "سید دانیال" در رضی اردبیل، "سید جعفر اونار" در مشگین شهر و "حلیمه خاتون" در اردبیل و سه بقا متبرکه در محله کلخوران به عنوان محل آرامگاه اجداد شیخ صفی در آنیده نصب خواهد شد.